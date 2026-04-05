El cuerpo del fotógrafo Alberto Oscar Quiroga fue hallado este domingo por la tarde en una zona de Santa Rosa, en el departamento 25 de Mayo, luego de nueve días de intensa búsqueda. Las autoridades confirmaron su identidad tras el hallazgo y ahora investigan la causa de muerte.

El descubrimiento ocurrió cerca de las 17.30, cuando dos jóvenes de la zona advirtieron la presencia de un cuerpo en inmediaciones de calle 6, pasando Costa Canal, a pocos metros de un sector conocido como el bajo del río. Tras el aviso, efectivos policiales y personal de Bomberos que participaban del operativo se trasladaron al lugar y constataron que se trataba del hombre desaparecido.

Quiroga, de 34 años, fue visto por última vez el pasado 28 de marzo. Ese día participó de una actividad junto a funcionarios y dirigentes políticos en el departamento 25 de Mayo hasta horas del mediodía. Según indicaron personas que estuvieron con él, no observaron comportamientos fuera de lo habitual.

Con el paso de las horas y ante la falta de contacto, sus familiares radicaron la denuncia y se activó un operativo de búsqueda que fue ampliándose con el correr de los días. En los rastrillajes intervinieron efectivos de la Policía de San Juan, la División Búsqueda y Rescate de Personas, Bomberos, personal de la División Canes y Montada, además de familiares y allegados que colaboraron en distintos sectores del departamento.

Las tareas se concentraron especialmente en zonas rurales y cercanas a cauces de agua como canales, pero los resultados fueron negativos, hasta que finalmente se produjo el hallazgo del cuerpo en una zona cercana al rio.

(Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Tras la confirmación, se hicieron presentes en el lugar autoridades judiciales encabezadas por el fiscal Ignacio Achem, quien coordinó las primeras medidas investigativas. Personal de Criminalística realizó las pericias en la escena antes del levantamiento del cuerpo y por el momento no se descarta lña posibilidad de crimen.

El cadáver será trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

(Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, en las inmediaciones del lugar fue encontrada una mochila con pertenencias del fotógrafo, entre ellas su cámara, elemento considerado relevante para la causa. El hermano del fotógrafo habría sido quien confirmó la identidad del cuerpo.

(Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Desde la llegada de las autoridades judiciales, la zona fue completamente preservada. Todas las personas que no pertenecían a alguna dependencia interviniente fueron retiradas a una distancia superior a los 300 metros del punto de hallazgo, con el objetivo de resguardar la escena y facilitar el trabajo pericial.

(Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Quiroga se desempeñaba como fotógrafo en el área de prensa de la Municipalidad de 25 de Mayo. Era padre de una niña de un año y, junto a su esposa, esperaba otro hijo.