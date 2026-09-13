Efectivos del Comando Radioeléctrico Sur recuperaron durante la tarde de este domingo una motocicleta que había sido denunciada como robada en agosto y que fue localizada en la vía pública, en el interior del barrio San Martín I, en Pocito. El rodado fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento se realizó en el marco de actuaciones complementarias vinculadas al legajo 362/26, caratulado “Robo agravado”, iniciado el pasado 14 de agosto de 2026 por un hecho ocurrido en jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna, en el interior del barrio Teresa de Calcuta.

El rodado estaba estaba frente a una casa y nadie se hizo cargo del vehículo.

Según informó la Policía, el damnificado, había denunciado el robo de su motocicleta Motomel DLX de 110 centímetros cúbicos, de color negro, dominio A284OVR. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el hecho tuvo como particularidad un supuesto modo de operación vinculado a un servicio de Uber.

Durante la jornada de este domingo, mientras personal del Comando Radioeléctrico Sur realizaba recorridas de prevención y seguridad, los efectivos tomaron conocimiento a través del equipo policial de que el damnificado habría observado en la vía pública una motocicleta que reconoció como la que había denunciado como sustraída.

Ante esa situación, los uniformados se dirigieron hacia el sector indicado y localizaron, en el interior del barrio San Martín I, una motocicleta estacionada que presentaba características similares a las descriptas en la denuncia. Al momento de ser encontrada, el rodado no tenía colocada la chapa patente.

A la moto le habían sacado la patente pero el número de chasis coincidía el rodado denunciado.

Los policías realizaron las primeras verificaciones y consultaron a vecinos de la zona para intentar determinar quién había dejado o utilizado la motocicleta. Sin embargo, según consta en las actuaciones, las personas entrevistadas no aportaron información y ninguna reconoció haber circulado en el vehículo.

Frente a esta situación, el personal actuante avanzó con una verificación sobre los datos identificatorios del rodado. Al corroborar el número de motor, los efectivos establecieron que coincidía con el correspondiente a la motocicleta denunciada por Bolado.

La coincidencia permitió confirmar que se trataba del vehículo buscado, por lo que se procedió a su secuestro. El operativo se concretó alrededor de las 16:45 y no se produjo ninguna aprehensión durante el procedimiento.

El rodado quedó bajo resguardo mientras la investigación continuó para determinar las circunstancias en las que llegó hasta ese lugar y establecer quiénes pudieron haber intervenido en el robo ocurrido el 14 de agosto.

Tras el hallazgo, el personal policial realizó las consultas correspondientes ante la Unidad de Apoyo de Turno (UAT). El ayudante fiscal Gustavo Mendoza tomó conocimiento de la situación y dispuso que se confeccine el acta correspondiente.

Además, se indicó que durante la jornada siguiente se consultarían las directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad para avanzar con las actuaciones y definir las condiciones para la eventual entrega de la motocicleta a su propietario.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico Sur, con intervención de la oficial ayudante Leandro Oyola y la cabo Agostina Tivani, perteneciente al móvil H-29. La recuperación del rodado se incorporó como actuación complementaria al legajo que investigó el robo ocurrido en jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna.