Efectivos de la División GAM de la Policía de San Juan descubrieron una camioneta que estaba completamente desarmada en el interior de una propiedad. Al consultar los datos del vehículo en el sistema Sifcop, comprobaron que tenía un pedido de secuestro por sustracción en la provincia de Mendoza. Un hombre manifestó que su hermano había llevado el rodado a su casa, donde la estaban desmantelando.

La camioneta fue robada en Mendoza y en San Juan estaba siendo desmantelada.

Un patrullaje preventivo de la División GAM permitió descubrir una camioneta Dodge Ram 1500 que tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Mendoza. El vehículo se encontraba completamente desarmado en el interior de una propiedad ubicada sobre calle Ignacio de la Roza, antes de San Miguel, y los efectivos confirmaron su procedencia al consultar los registros oficiales.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 22, cuando los uniformados recorrían la zona y observaron un portón negro que permanecía abierto. Desde el exterior advirtieron la presencia de un hombre que sostenía dos objetos en sus manos.

Sin embargo, cuando el individuo notó la presencia policial, escapó hacia el interior del inmueble. Los efectivos iniciaron una persecución, pero perdieron de vista al sospechoso debido a las dimensiones del predio.

Con la patente y el grabado de autopartes se descubrió el robo del rodado.

Durante esa intervención, los policías advirtieron la presencia de una camioneta Dodge Ram 1500 de color negro que se encontraba desarmada en su totalidad. Entre las particularidades que detectaron, comprobaron que el rodado no tenía el motor.

Mientras realizaban las primeras averiguaciones, salió del interior de una vivienda otro hombre que consultó a los uniformados por su presencia en el lugar. Los efectivos le explicaron lo que habían observado y le preguntaron por la procedencia de la camioneta.

Ante la consulta, el hombre manifestó que el vehículo había sido llevado hasta la propiedad por su hermano y que, con el transcurso de los días, ambos habían avanzado con el desarme de sus componentes. Esa explicación motivó que los policías profundizaran las averiguaciones sobre la situación legal del rodado.

La Dodge Ram estaba compleamente desarmada, hasta le faltaba el motor.

Para establecer su procedencia, los uniformados consultaron los datos del dominio OBX-572 y el grabado de las autopartes a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop). La búsqueda arrojó como resultado que la camioneta registraba un pedido de secuestro por sustracción en la provincia de Mendoza.

A partir de ese dato, el personal interviniente estableció comunicación con el Sistema Acusatorio. La consulta fue atendida por el doctor Ubaldo Montaño, quien impartió directivas para que se realizaran las actuaciones preliminares correspondientes, se procediera al secuestro del vehículo y se trasladara el rodado a la Comisaría 4ª.

De esta manera, el hallazgo permitió recuperar un vehículo que había sido denunciado como sustraído fuera de San Juan y que terminó localizado en una propiedad donde ya había sido desmantelado.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que la camioneta llegó a la provincia, quiénes participaron de su traslado y desarme, y cuál fue el destino de las piezas que fueron retiradas. También se deberá determinar la situación de las personas vinculadas con la propiedad y el vehículo, en el marco de las actuaciones judiciales.