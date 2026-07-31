Una niña argentina de cinco años que era buscada desde agosto de 2023 fue encontrada en Venezuela, casi tres años después de que su padre denunciara su desaparición. La menor fue localizada en la ciudad de Barinas junto a su madre, quien ahora es investigada por presunta sustracción, retención y ocultamiento de la pequeña.

El hallazgo fue confirmado por la Justicia Federal argentina y el Ministerio Público Fiscal. La investigación determinó que la niña se encontraba junto a su madre, identificada por sus iniciales F.A.S., quien habría abandonado el país con la menor sin contar con la autorización del padre.

La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Santa Fe, mientras que la Cancillería argentina comenzó a intervenir para avanzar con el procedimiento de restitución internacional solicitado por el padre de la niña. El objetivo es coordinar las gestiones con las autoridades venezolanas para concretar el regreso de la menor al país.

Cómo avanzó la investigación

La denuncia fue presentada el 25 de agosto de 2023 en la ciudad de Santa Fe. Con el paso de los meses, el expediente pasó al fuero federal y se fortaleció la hipótesis de que la madre había trasladado a la niña al exterior de manera irregular, manteniéndola alejada de su padre.

El avance decisivo llegó gracias a un dato aportado por una persona que aseguró conocer el posible paradero de ambas. La información fue canalizada por Interpol y permitió que las oficinas de Buenos Aires y Caracas trabajaran de manera conjunta para verificar el domicilio donde finalmente fueron encontradas. Tras confirmar la ubicación, intervinieron la Fiscalía Séptima del Ministerio Público venezolano y organismos de protección de niños y adolescentes de ese país.

Según la hipótesis de la fiscalía, la madre habría sustraído a la menor, la mantuvo oculta durante casi tres años y la trasladó fuera de Argentina sin autorización paterna. Esos hechos podrían encuadrarse en el delito de sustracción de menores previsto en el artículo 146 del Código Penal. La investigación continuará mientras avanzan los trámites para definir la restitución internacional de la niña.