La esperanza de encontrar con vida a Joselyn Andreina Ceballos González, de 25 años, terminó en tragedia. Tras varios días de intensas tareas de búsqueda, la joven fue hallada muerta entre los escombros del edificio Sayanar, en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

La noticia fue confirmada por una prima de la víctima a través de las redes sociales, donde informó que el cuerpo fue localizado luego de un amplio operativo desarrollado en el inmueble ubicado junto al sector Tanaguarena.

El caso de Joselyn había conmovido al país y generado una fuerte expectativa internacional cuando, en medio de las tareas de rescate, respondió a los desesperados llamados de su padre, quien se negaba a abandonar el lugar pese a que los brigadistas ya habían decidido suspender momentáneamente la búsqueda.

Esa respuesta reactivó de inmediato el operativo. Los equipos de rescate retomaron las maniobras y, durante varias horas, lograron mantener contacto con la joven y con otro sobreviviente que también permanecía atrapado bajo los escombros, aunque las autoridades nunca confirmaron oficialmente su identidad ni su estado de salud.

Finalmente, los rescatistas lograron llegar hasta el lugar donde se encontraba Joselyn, pero ya no presentaba signos vitales.

"Lamentablemente falleció, no lo logró. Con ella se suman cinco familiares que quedaron bajo los escombros", expresó su prima en un video difundido a través de Instagram.

La confirmación de su muerte generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y usuarios de redes sociales, quienes durante días siguieron con expectativa la evolución del rescate.

Uno de sus amigos la recordó con un emotivo mensaje en el que aseguró que la mejor forma de honrar su memoria será agradecer el tiempo compartido.

"Solo han pasado dos días, y si hay algo que el dolor de su ausencia ya me enseñó, es que la mejor manera de honrarla no es vivir atrapado en la tristeza, sino agradecer por el tiempo que Dios nos permitió conectar", escribió.

En la misma publicación agregó: "Hablaré de quién fue Joselyn en mi vida. Hablaré de todo lo que sembró en mí. Hablaré de todo lo que entendí gracias a ella".

Otros familiares y amigos también expresaron su dolor con mensajes de despedida como "Amiga, dueles mucho" y "Vuela alto, Joselyn. Tu mensaje vivirá siempre en nosotros".

La tragedia ocurre mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas devastadas por el doble terremoto que golpeó el norte de Venezuela. Hasta el momento, las autoridades informaron que el desastre dejó 2.595 muertos, 12.400 heridos y miles de personas afectadas, mientras brigadas de rescate nacionales e internacionales continúan trabajando entre los escombros con la esperanza de localizar a más sobrevivientes.