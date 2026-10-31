Cinco integrantes de una familia fueron encontrados muertos este viernes 30 de octubre en una vivienda de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. Las víctimas eran una mujer de 41 años, su pareja y sus tres hijos menores de edad, todos de nacionalidad venezolana. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que el hombre habría asesinado a su familia y posteriormente se habría quitado la vida.

El hallazgo se produjo en una propiedad ubicada sobre la calle Mercedes al 2400, luego de que un compañero de trabajo de la mujer, identificada como Evelyn Carolina Rivero Mejías, alertara a la Policía porque llevaba dos días sin poder comunicarse con ella.

Ante la denuncia, efectivos de la Comisaría 6ª de Merlo se trasladaron hasta el domicilio. Al llegar, llamaron a la puerta en reiteradas oportunidades, pero no obtuvieron respuestas. Frente a esta situación, solicitaron autorización a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Morón para ingresar a la vivienda.

Una vez dentro, los uniformados encontraron los cuerpos de los cinco integrantes de la familia en una de las habitaciones. Según informaron fuentes policiales, todos presentaban distintas lesiones y, junto al cuerpo del hombre, había un arma de fuego ubicada entre sus piernas.

La principal hipótesis de los investigadores

Tras el descubrimiento, personal de Policía Científica y el fiscal interviniente comenzaron con las pericias para establecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

Una de las principales líneas de investigación sostiene que el padre habría atacado a su pareja y a sus tres hijos antes de quitarse la vida. Sin embargo, esta hipótesis todavía no fue confirmada y será necesario avanzar con los estudios forenses para reconstruir lo ocurrido.

La causa fue caratulada inicialmente como "averiguación de causales de muerte" y quedó bajo investigación judicial.

Los investigadores buscan determinar la mecánica de los hechos, el origen de las lesiones que presentaban las víctimas y la posible utilización del arma encontrada en la escena.

Un antecedente similar en Monte Grande

El hallazgo ocurrió apenas diez días después de otro crimen familiar registrado en Monte Grande, también en la provincia de Buenos Aires.

En aquella oportunidad, un hombre de 50 años, identificado como Damián Darío Santillán, asesinó a su pareja, a su hijo de 11 años y a su madre de 73 años. Posteriormente, murió tras arrojarse debajo de un camión en la localidad de Burzaco.

Las víctimas fueron identificadas como Laura Susana Prediger, su hijo Santino y Susana Castillo Toscanini. Los cuerpos fueron encontrados en dos viviendas ubicadas una junto a la otra.

En el caso de Merlo, la investigación continúa y las autoridades deberán establecer si efectivamente se trató de un homicidio múltiple seguido de suicidio.