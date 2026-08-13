Gabriela Denisse Banach, una mujer trans de 47 años y referente del colectivo LGBTIQ+ de Santa Fe, fue encontrada muerta en su departamento de Rosario y la Justicia investiga el caso como un posible femicidio. La víctima presentaba un fuerte golpe en la cabeza y, por el momento, no hay personas identificadas como sospechosas.

El hallazgo ocurrió el martes cerca de las 23, en un edificio ubicado sobre calle Cerrito al 600, en barrio La Sexta. Según los primeros testimonios incorporados a la investigación, vecinos escucharon una discusión y gritos provenientes del departamento, además del pedido de auxilio de una mujer.

Ante el aviso al 911, efectivos policiales llegaron al edificio. Como nadie respondía desde el departamento del tercer piso, los agentes ingresaron por la fuerza y encontraron a Banach desvanecida. Poco después, los médicos confirmaron que había muerto.

En una primera revisión, los profesionales detectaron golpes en el rostro y heridas en las piernas. Este miércoles se realizó la autopsia en el Instituto Médico Legal y se determinó que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo.

La investigación quedó a cargo del fiscal Rodrigo Urruticoechea, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, que busca determinar qué ocurrió dentro del departamento y quiénes estuvieron con Banach durante sus últimas horas. Se aguardan estudios complementarios que permitirán precisar el horario y las circunstancias del ataque.

Por ahora, no hay sospechosos identificados y la fiscalía continúa reconstruyendo la secuencia a partir de los testimonios de los vecinos y de las pruebas que puedan surgir de la investigación.

Una referente de la comunidad trans

Banach era reconocida por su trabajo en defensa de los derechos de la población trans en Santa Fe y había participado en distintas iniciativas vinculadas con el acceso a la vivienda y otros derechos sociales.

El diputado provincial Carlos Del Frade recordó especialmente el trabajo que compartió con ella en proyectos legislativos. Entre las iniciativas mencionó el Cupo Trans en Viviendas Sociales, el Índice de Vulnerabilidad Habitacional y el Programa de Acceso Integral al Hábitat para Personas Trans.

“Gabriela no llegó a ver convertidos en ley los proyectos por los que tanto trabajó”, expresó el legislador.

Del Frade también señaló que, pocos días antes de su muerte, Banach había participado de un relevamiento sobre la población trans y reclamó el esclarecimiento del crimen.

Mientras la fiscalía avanza con la investigación, el objetivo principal es determinar quién atacó a Gabriela Banach y reconstruir qué ocurrió en el departamento antes de su muerte.