Un astrónomo de 48 años, identificado como Nicolás Emilio Salerno, fue hallado muerto en el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento bajo la principal hipótesis de una posible caída desde el techo del edificio, ubicado en el Paseo del Bosque de la capital bonaerense.

Según las primeras averiguaciones, el cuerpo fue encontrado este domingo por un empleado del establecimiento, quien dio aviso inmediato al 911. Poco después arribó al lugar una ambulancia con médicos del servicio de emergencias, quienes constataron el deceso en el predio del Observatorio.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 5 de La Plata, que caratuló el expediente como “averiguación de causales de muerte” y dispuso la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA) para llevar adelante las pericias correspondientes y determinar cómo se produjo el hecho.

Además de su labor científica, Salerno se desempeñaba como coordinador del área de Jubilaciones Ejecutivas de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

Tras conocerse la noticia, la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP expresó su pesar a través de un comunicado oficial en redes sociales: “Despedimos con mucho dolor a Nicolás Salerno, miembro muy querido por nuestra comunidad. Fue muy apasionado de la astronomía, contribuyó enormemente al desarrollo de la extensión en el Observatorio y tuvo un compromiso ejemplar con la institución”, señalaron desde la casa de estudios, destacando su calidad humana y enviando condolencias a su familia y allegados.