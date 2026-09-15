Un desenlace fatal conmovió a los vecinos de Concepción este lunes por la noche, cuando las autoridades descubrieron el cuerpo sin vida de un habitante de 50 años en el interior de su departamento sobre la calle Paraguay. La intervención de las Fuerzas de Seguridad se desencadenó a partir de la alerta dada por los propios allegados de la víctima, quienes llevaban cerca de 15 días sin lograr entablar comunicación con él.

El operativo se puso en marcha alrededor de las 20:40, momento en que los uniformados pertenecientes a la Comisaría 2° acudieron a la propiedad. La urgencia del despliegue respondió a que los parientes del ocupante intentaban acceder a la vivienda pero la puerta de entrada se encontraba bloqueada, lo que imposibilitaba el ingreso por las vías habituales.

Para poder inspeccionar el lugar, la Policía requirió la ayuda de un vecino de la zona y logró penetrar a la residencia mediante un acceso ubicado en el sector posterior de la finca. Una vez que consiguieron estar adentro de las instalaciones, los efectivos hallaron al individuo e inmediatamente verificaron que no presentaba signos vitales.

Poco después, la llegada de un cerrajero permitió destrabar la puerta de la entrada principal para facilitar el trabajo de los equipos asistenciales. Integrantes del servicio de emergencias médicas acudieron al inmueble y procedieron a ratificar formalmente el deceso del poblador.

Las observaciones preliminares recabadas en la escena sugieren que el fallecimiento se habría producido debido a causas naturales. De todos modos, la confirmación definitiva respecto a cómo ocurrió el hecho y la determinación exacta del momento en que se produjo la muerte quedarán sujetas a las pericias legales en curso.

A partir del hallazgo, las autoridades activaron el protocolo de rigor y dieron participación a los peritos de Policía Científica, quienes ejecutaron las labores de recolección de pruebas dentro del domicilio. La causa quedó radicada en la UFI Delitos Especiales bajo el carátula de Actuaciones por Fallecimiento sin Asistencia Médica con el propósito de esclarecer el caso.