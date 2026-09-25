El andinista que era buscado desde el domingo en la zona de Vallecitos, Mendoza, fue encontrado muerto este viernes después de cinco días de rastrillajes. El cuerpo de E.P.S., de 48 años, fue localizado alrededor de las 15.30 en inmediaciones de la Quebrada La Angostura, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El hallazgo estuvo a cargo de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña de Mendoza, que desplegó durante los últimos días distintos equipos para intentar reconstruir el recorrido que había realizado el hombre. Las tareas se desarrollaron en senderos, quebradas y sectores de difícil acceso del cordón montañoso.

El operativo de recuperación del cuerpo no pudo completarse durante este viernes debido a las condiciones meteorológicas. Los rescatistas debieron retirarse del sector y tienen previsto regresar este sábado a primera hora para concretar el descenso. La Oficina Fiscal de Luján de Cuyo interviene en el caso.

Quién era el andinista

E.P.S. era oriundo de la provincia de Buenos Aires y tenía 48 años. Además, estudiaba en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking de Mendoza.

El hombre había informado que el domingo 20 de septiembre tenía previsto realizar una travesía por la zona de Vallecitos. Dos días después, un guía de uno de los refugios advirtió que su camioneta continuaba estacionada en el sector.

La preocupación aumentó cuando tampoco se presentó a sus clases habituales y no había noticias sobre su paradero. Ante esa situación se radicó la denuncia y comenzó el operativo de búsqueda.

Un operativo en una zona de difícil acceso

La Patrulla de Rescate organizó diferentes recorridos para intentar determinar qué camino había tomado el andinista. Uno de los grupos comenzó el rastrillaje desde el lugar donde había quedado estacionada la camioneta y avanzó hacia la canaleta Alma de Diamante.

Otro equipo recorrió la ruta habitual de ascenso al cerro Franke, de aproximadamente 4.850 metros de altura, ante la posibilidad de que el hombre hubiera seguido ese trayecto. También participaron personal de la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking y efectivos de Gendarmería Nacional.

Las condiciones climáticas complicaron las tareas. En el sector se registraron fuertes ráfagas de viento, bajas temperaturas, nevadas y poca visibilidad. Esas condiciones también dificultaron la utilización de recursos aéreos previstos para colaborar con el rastrillaje.

El hallazgo en la Quebrada La Angostura

Finalmente, durante la tarde de este viernes, los rescatistas localizaron el cuerpo en inmediaciones de la Quebrada La Angostura, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.

La recuperación quedó pendiente para este sábado debido al estado del tiempo. Los equipos tienen previsto regresar alrededor de las 6 de la mañana para completar el procedimiento y trasladar el cuerpo desde el sector de alta montaña.

Por el momento, las autoridades no informaron las circunstancias en las que se produjo la muerte. Esas cuestiones serán determinadas a partir de las actuaciones judiciales posteriores al rescate.