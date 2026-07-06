El deporte venezolano atraviesa horas de profundo dolor. Este domingo fue confirmada la muerte de Willner Rivas Quijada, capitán de la selección masculina de vóley de Venezuela, quien fue encontrado sin vida junto a su esposa, Mariángel Pérez, y su hijo Theo, de un año y medio, luego de permanecer desaparecidos durante 11 días bajo los escombros de su vivienda.

La familia había quedado atrapada tras los devastadores terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio y que provocaron graves daños, especialmente en el estado de La Guaira.

La noticia fue comunicada por el Club Voleibol Guaguas, de España, institución con la que Rivas acababa de acordar su incorporación para disputar la próxima temporada. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el club expresó su pesar por la pérdida del jugador y envió sus condolencias a familiares, amigos y a toda la comunidad del voleibol venezolano.

Desde el inicio de la tragedia existía una intensa búsqueda para dar con el paradero del deportista y su familia. Durante varios días, rescatistas venezolanos e internacionales trabajaron sin descanso entre los edificios derrumbados con la esperanza de encontrarlos con vida. Sin embargo, tras once jornadas de tareas, se confirmó el peor desenlace.

Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 fueron considerados los más destructivos registrados en Venezuela en las últimas décadas. Con epicentro frente a la costa norte del país, los sismos ocasionaron el colapso de viviendas, edificios e infraestructura en distintas localidades, siendo La Guaira una de las zonas más afectadas.

De acuerdo con el último balance oficial, la tragedia dejó 3.342 personas fallecidas, más de 16.700 heridos y miles de desaparecidos. Además, una gran cantidad de familias permanece desplazada tras perder sus hogares.

Mientras gran parte de los equipos internacionales de rescate finalizaron su labor, las autoridades venezolanas continúan con la recuperación de cuerpos, la remoción de escombros y la asistencia a los damnificados. Paralelamente, organismos internacionales advirtieron sobre el creciente desafío humanitario que enfrenta el país tras una de las peores catástrofes naturales de su historia.

La muerte de Willner Rivas Quijada enluta al deporte venezolano y deja una profunda conmoción entre compañeros, clubes y aficionados, que despidieron al capitán de la selección nacional con numerosos mensajes de homenaje en las redes sociales.