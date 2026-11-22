Agustín Nicolás Silva, un joven oriundo de San Juan que contaba con antecedentes penales, fue encontrado sin vida en el interior de una vivienda del barrio San Martín, en la ciudad de San Luis. Según informó el medio local El Chorrillero, el hallazgo se produjo en un domicilio ubicado sobre calle Perú, entre Pedernera y Antártida Argentina, luego de que la pareja de la víctima diera aviso a las fuerzas policiales.

Al ingresar al inmueble, los efectivos constataron la presencia de manchas de sangre en el suelo, aunque descartaron signos de un ingreso violento o puertas forzadas. Debido a las lesiones que presentaba el cuerpo, en una primera instancia se sospechó de un posible apuñalamiento y tomó intervención directa el personal de la División Homicidios para iniciar las actuaciones correspondientes.

Sin embargo, el informe preliminar de la autopsia descartó un crimen al determinar que el fallecimiento se produjo por una insuficiencia cardiorrespiratoria. Los forenses establecieron además que las heridas observadas en el cuerpo eran de carácter superficial, no provocaron el deceso y no existieron indicios sobre la participación de terceras personas en el hecho.

La víctima arrastraba un reciente historial judicial en su provincia natal, ya que en el mes de agosto había recibido una condena de 3 años de prisión condicional en San Juan. Dicha sentencia dictada por la Justicia local respondió a su responsabilidad penal en 2 hechos comprobados de extorsión y 1 delito de privación ilegítima de la libertad.

Actualmente, la causa judicial quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N.º 1 para avanzar en el esclarecimiento total del episodio. Como medida complementaria a la autopsia, los investigadores ordenaron la realización de pericias toxicológicas que permitirán determinar si el consumo de alguna sustancia incidió en el cuadro que desencadenó la muerte.