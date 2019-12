Hallaron muerto en un campo con un tiro de escopeta el sospechoso del femicidio en Baradero

El novio y principal sospechoso del femicidio de María Ester Bartonek, la mujer que fue asesinada a golpes en la ciudad bonaerense de Baradero, apareció hoy muerto con un disparo de escopeta en el corazón en el campo donde residía y los investigadores creen que se suicidó tras haber cometido el crimen, informaron fuentes judiciales y policiales.



En tanto, un informe preliminar de la autopsia al cadáver de la mujer reveló que sufrió golpes -posiblemente patadas- que le provocaron el estallido del hígado, páncreas y bazo, lo que derivó en una hemorragia interna que fue la causa de la muerte.



El fallecido es Fabio Rubén Buey, quien desde ayer a la mañana era buscado como presunto autor del femicidio y que ya había sido denunciado por violencia de género por otras parejas suyas anteriores.



Según las fuentes, el cadáver del hombre fue encontrado hoy en el campo donde trabajaba como casero, en la vecina localidad de Villa Alsina, el cual ayer había sido allanado y rastrillado por la Policía que no pudo encontrarlo a él pero sí su Peugeot 206 gris.



De acuerdo a los voceros, el cuerpo de Buey estaba en la parte trasera de una cabaña ubicada a unos 15 metros de la vivienda donde residía y presentaba una perdigonada a la altura del corazón; mientras que a su lado se halló una escopeta.



"Ese lugar había sido revisado y rastrillado y ayer no había nada. Tampoco se habían encontrado armas de fuego, por lo que creemos que la escopeta se la llevó al escapar hasta que volvió de noche y tomó la decisión de suicidarse", dijo a Télam una fuente judicial.



Otras fuentes indicaron que ayer los perros marcaron en ese campo el rastro de Buey hasta la vera de un río, por lo que se sospecha que pudo haber cruzado a alguna de las islas y que durante la madrugada volvió.



El caso es investigado por el fiscal Hernán Granda, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Baradero, quien indicó a Télam que "ahora hay que esperar el trabajo de los peritos, pero la principal hipótesis es que este hombre se suicidó por lo que hizo ayer".



Por otra parte, los peritos detectaron yuyos en el asiento trasero del Peugeot de Buey, por lo que se cree que la atacó en el campo de Villa Alsina, la arrastró hasta el auto, la cargó en el mismo y la transportó unos 12 kilómetros hasta el centro de Baradero.



Una vez allí, el hombre se dirigió hasta la casa de su hermano, que reside con la madre de ambos, y le quiso pegar un puñetazo, tras lo cual, dejó el cuerpo en la puerta de la casa y le dijo: "Ahí te dejé un regalito."



Una hipótesis es que Buey estaba celoso de su hermano, aunque éste negó cualquier tipo de vínculo con la mujer asesinada, dijeron los informantes.



Por otro lado, los pesquisas determinaron que si bien Bartonek no había denunciado por violencia de género a Buey, sí lo habían hechos tras dos parejas anteriores del hombre.



Además, el casero había estado involucrado en un incidente con otra ex pareja que la cortó con el vidrio de un vaso cuando estaba en un boliche.



Respecto al perfil violento de Buey, una hija de Bartonek declaró que ella sospechaba que su madre era víctima agredida por él, pero cada vez que le veía un moretón o hematoma le decía que se había caído o golpeado sola.



Las fuentes señalaron que otra de las medidas que están pendientes en la investigación es el análisis de los teléfonos de la víctima y victimario para tratar de reconstruir cómo y dónde se encontraron la noche del crimen.



En ese sentido, los hijos de Bartonek señalaron que su madre solía ir a quedarse a dormir en la casa de Buey pero que no sabían si así ocurrió el lunes pasado cuando la vieron por última vez.



Por último, el cadáver de Buey fue remitido esta tarde a la Morgue Judicial de Baradero y mañana será sometido a la autopsia para confirmar si se suicidó.



El hecho por el que este hombre era buscado fue descubierto a las 4.30 de ayer, en la calle Mitre al 2600, en dicha ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires, donde Bartonek fue abandonada frente a la casa del hermano de Buey desvanecida y golpeada.



El propio hermano del presunto femicida fue quién llamó al 911 y la mujer fue trasladada luego al hospital local donde finalmente murió a raíz de las heridas internas mientras era operada.



El femicidio de Bartonek generó conmoción en Baradero, la ciudad más antigua de la provincia de Buenos Aires (fue fundada en 1615 a orillas del río homónimo) y que tiene unos 60.000 habitantes.



Organizaciones feministas realizaron ayer por la tarde una marcha a la Plaza Mitre en reclamo de justicia y en contra de la violencia de género.



De la masiva movilización participó Ana María Bartonek, hermana de la víctima, y las hijas de María Ester, que recibieron el apoyo explícito de los presentes.