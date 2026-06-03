La División Búsqueda de Personas de la Policía de Chubut informó que fue encontrada la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en la ciudad de Rawson, luego de que se activara un operativo que movilizó a las fuerzas de seguridad y a la comunidad.

A través de un comunicado oficial, las autoridades indicaron que la menor fue localizada en perfecto estado de salud y destacaron la rápida colaboración de vecinos y ciudadanos, que resultó clave para dar con su paradero en el menor tiempo posible.

El caso había activado el Protocolo de Actuación ante Personas Desaparecidas o Extraviadas vigente en la provincia, que contempla la difusión inmediata de la imagen de la persona buscada, el análisis de cámaras de seguridad, la articulación con otras fuerzas y la intervención de la Fiscalía de turno.

Desde la Policía recordaron que no es necesario esperar 24 horas para realizar una denuncia por desaparición y subrayaron la importancia de aportar datos precisos, como el último lugar donde fue vista la persona, sus rutinas habituales, contactos y cualquier otra información relevante.

Las autoridades también insistieron en la necesidad de difundir únicamente información oficial para evitar entorpecer la investigación con especulaciones o datos erróneos. Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre las circunstancias de la desaparición ni sobre las hipótesis en análisis.

Si bien la joven ya fue hallada, la Policía de Chubut indicó que continuará con tareas de verificación de datos y rastrillaje como parte del protocolo, al tiempo que valoró el compromiso de la comunidad en este tipo de situaciones.