La búsqueda de Luz Keila Taina Funes, la adolescente de 13 años que era intensamente buscada en San Juan, finalizó con un resultado positivo. El programa provincial San Juan Te Busca confirmó oficialmente que la menor fue encontrada sana y salva, por lo que el operativo quedó desactivado.

La joven había sido reportada como desaparecida el jueves 24 de julio de 2026. A partir de ese momento se activó el protocolo de búsqueda y se difundió su fotografía a través de los canales oficiales con el objetivo de solicitar la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

La confirmación del hallazgo llegó mediante un comunicado emitido por el programa San Juan Te Busca, en el que se informó: "Encontramos a Funes Luz Keila Taiana", dando por finalizada la búsqueda.

Según la información oficial, la adolescente fue localizada durante la jornada del sábado 25 de julio. Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre el lugar donde fue encontrada ni sobre las circunstancias que rodearon el caso.

Tras la confirmación, el programa agradeció la colaboración de quienes difundieron la búsqueda y acompañaron el operativo, que concluyó con la aparición de la menor en buen estado de salud.