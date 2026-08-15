Hallaron sin vida a un hombre de 35 años en una vivienda de Rawson

Un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida este sábado en el interior de la vivienda que alquilaba en Rawson. El hallazgo se produjo poco después del mediodía y quedó bajo investigación para determinar las circunstancias de su muerte.

Según las primeras informaciones, el fallecido no era oriundo de San Juan, aunque llevaba alrededor de seis años residiendo en la provincia. Vivía solo en un inmueble ubicado en inmediaciones de calle Persona y Pasaje San Juan.

El cuerpo fue encontrado por un amigo que se acercó hasta la vivienda para verlo. Al ingresar, lo encontró tendido en el piso y sin signos vitales.

De acuerdo con los primeros datos trascendidos, el hombre presentaba heridas y se encontraba ensangrentado. Esta situación llevó inicialmente a considerar la posibilidad de que pudiera tratarse de un hecho violento.

Sin embargo, los investigadores también analizan otra hipótesis: que las heridas hayan sido provocadas por el propio hombre y que estas derivaran en su posterior fallecimiento. Por el momento, ninguna de las líneas investigativas fue confirmada oficialmente.

“Ahora, tras el levantamiento del cuerpo, se realizarán las pericias de rigor para determinar qué fue lo que pasó en ese departamento rawsino”.

El cuerpo ya fue retirado del lugar y se aguardan los resultados de las pericias forenses y de las demás medidas investigativas para establecer cómo ocurrió la muerte.

Dato complementario: La investigación busca determinar el origen de las heridas y establecer si intervino una tercera persona o si se trató de un episodio autoinfligido.