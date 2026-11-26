El Colegio Don Bosco de San Juan suspendió preventivamente las actividades escolares del nivel primario, turno tarde, este jueves 26 de noviembre, luego de encontrar un alacrán en sus instalaciones. La decisión fue comunicada a las familias a través de un aviso institucional, en el que se informó que se realizará una nueva fumigación de los espacios.

El hallazgo se produjo a pesar de que el establecimiento había realizado una fumigación aproximadamente un mes atrás. Desde la institución señalaron que la suspensión responde a la necesidad de llevar adelante nuevas tareas de prevención.

El comunicado a las familias

En el aviso, Salesianos San Juan informó: “En el día de la fecha, 26 de noviembre de 2026, se encontró un alacrán en las instalaciones del colegio, a pesar de haber realizado una fumigación hace aproximadamente un mes”.

A partir de esta situación, el establecimiento resolvió suspender las actividades escolares del nivel primario durante el turno tarde. La medida tiene carácter preventivo y busca permitir la fumigación de los espacios.

Cómo continuará la actividad escolar

El comunicado también indicó que las familias recibirán información ante cualquier novedad. “Ante cualquier novedad, les estaremos avisando oportunamente”, expresaron desde el Equipo de Animación, Gestión y Acompañamiento, que firmó el aviso institucional.