La Policía de San Juan recuperó en las últimas horas una motocicleta y un automóvil que habían sido robados poco tiempo antes en distintos departamentos de la provincia. Los procedimientos se realizaron en Pocito y Rivadavia, en el marco de recorridas preventivas y tras un alerta policial.

El primer operativo estuvo a cargo del Comando Radioeléctrico Sur y permitió recuperar una motocicleta Gilera 400 cc, de color rojo con gris oscuro, que había sido denunciada como robada horas antes en Rawson.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos recorrían el barrio Huarpe, en Pocito, cuando observaron el rodado estacionado frente a una vivienda. Al verificar los datos, constataron que correspondía a la moto sustraída en calle Magallanes al 4100, en el barrio Buenaventura Luna. La denuncia había sido radicada por un hombre de 44 años.

La motocicleta Gilera 400 cc fue recuperada en el barrio Huarpe, en Pocito,

En el lugar no había personas junto al vehículo, por lo que se dio intervención telefónica al Sistema Acusatorio. El fiscal Alejandro Solera dispuso el traslado de la motocicleta a la dependencia policial para continuar con las actuaciones.

El segundo procedimiento ocurrió durante la madrugada del viernes en el barrio Costacanal 2, en Rivadavia. Personal de Motorizada Nº1 acudió tras un alerta radial que advertía sobre un automóvil gris que circulaba a alta velocidad y realizaba maniobras peligrosas.

El auto fue localizado abandonado en Rivadavia tras la fuga de sus ocupantes.

Al llegar, los efectivos encontraron un Citroën C3 abandonado sobre la calzada y parte de la vereda. El vehículo tenía una rueda delantera reventada, daños en el costado derecho, el paragolpes trasero faltante, los vidrios bajos, el interior completamente revuelto y no tenía la llave de encendido.

Un testigo indicó que los ocupantes descendieron del auto y escaparon a pie en distintas direcciones antes de la llegada de la Policía.

Minutos después, el Operador Norte confirmó que la Comisaría 26ª trabajaba en una denuncia por el robo de un automóvil con las mismas características en calle Santa Cruz, en el barrio Los Tamarindos, departamento Chimbas.

El vehículo quedó secuestrado y se iniciaron las actuaciones correspondientes, caratulado como hurto simple, con intervención de la UFI de Delitos contra la Propiedad.