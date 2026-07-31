La investigación por el hallazgo de un brazo humano en la costa de Mar del Plata continúa sin avances concretos luego de que este jueves concluyera un amplio operativo de búsqueda sin encontrar nuevos restos ni elementos de interés para la causa.

El procedimiento fue coordinado por la fiscal Constanza Mandagarán y se desarrolló en los sectores de los balnearios Alicante y Alfonsina, en las inmediaciones de Playa La Perla, donde el pasado sábado fue encontrada la extremidad.

Del rastrillaje participaron efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), bomberos, personal de la Prefectura Naval Argentina, buzos tácticos, instructores judiciales y perros especializados en la búsqueda de restos humanos.

Mientras tanto, el brazo hallado será enviado al Laboratorio de Genética Forense de la provincia de Buenos Aires, ubicado en Junín, donde se realizarán estudios de ADN para intentar establecer la identidad de la víctima.

Las primeras evaluaciones forenses indican que los restos corresponderían a una persona fallecida recientemente, aunque todavía no fue posible determinar su identidad ni las circunstancias de la muerte.

En paralelo, los investigadores analizan si el caso podría estar relacionado con la desaparición de una mujer buscada desde hace varios días en Mar del Plata. Según trascendió, antes de desaparecer habría dejado una carta en la que manifestaba su intención de quitarse la vida en una playa de la ciudad.

Sin embargo, esa hipótesis aún no fue confirmada y la fiscalía espera los resultados de los análisis genéticos para determinar si existe algún vínculo entre ambos hechos.

Por el momento, la causa continúa abierta y las autoridades mantienen la investigación para esclarecer el origen de los restos y reconstruir lo sucedido.