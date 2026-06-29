El hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una bolsa en un basural del barrio Villa del Parque, en la provincia de Santa Fe, provocó una fuerte conmoción entre los vecinos y abrió una investigación judicial que busca determinar si se trata de un femicidio.

La causa quedó en manos de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó una serie de pericias clave para establecer tanto la identidad de la víctima como las circunstancias de su muerte. Entre las medidas dispuestas se encuentra el análisis de huellas dactilares y estudios forenses que permitan confirmar quién es la mujer hallada sin vida.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de Santa Fe junto a peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajaron en la preservación de la escena y en la recolección de pruebas para avanzar en la reconstrucción del hecho.

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores indica que el cuerpo podría corresponder a una mujer de 32 años que había sido denunciada como desaparecida por su familia el sábado anterior al hallazgo.

Desde ese momento, se desplegó un operativo de búsqueda bajo estricta reserva. Los familiares aportaron datos personales, características físicas, vestimenta y lugares frecuentados por la mujer, información que ahora es analizada dentro del expediente.

El informe de autopsia será determinante para confirmar la identidad de la víctima, establecer la causa de la muerte y definir si la investigación será caratulada formalmente como femicidio.

Mientras tanto, la causa se mantiene bajo estricto hermetismo y los investigadores intentan reconstruir las últimas horas de la mujer para determinar cómo se produjo el hecho.

En paralelo, una persona permanece detenida y es investigada por su presunta participación en el caso. Su situación procesal dependerá de los resultados de las pericias forenses y de las pruebas que se incorporen a la causa en las próximas horas.