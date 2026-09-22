Los restos del helicóptero en el que viajaban el cantante brasileño Rick, el empresario Bruno Avelar y el director de cine Paulo Soares fueron encontrados este martes en la Serra de Santa Catarina. Las autoridades confirmaron que los cinco ocupantes, incluidos el piloto y el copiloto, murieron en el accidente.

La búsqueda se extendió durante casi 24 horas después de que la aeronave desapareciera el lunes. El helicóptero había despegado de Porto Belo, en la costa norte de Santa Catarina, con destino a São Joaquim, en la región de Serra, pero nunca llegó a destino.

Un operativo en una zona boscosa

Los Bomberos desplegaron un operativo con cerca de 40 rescatistas, dos perros entrenados, más de 10 vehículos y drones equipados con cámaras térmicas para rastrear la zona. Las tareas se desarrollaron en medio de una fuerte neblina que dificultó la búsqueda.

La aeronave era un Bell 430 fabricado en 2001, con capacidad para un piloto y siete pasajeros. Según la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), el helicóptero estaba habilitado y contaba con certificación vigente hasta agosto de 2027.

Quiénes viajaban en el helicóptero

Entre las víctimas se encontraba Rick, de 59 años, cuyo nombre real era Geraldo Antônio de Carvalho, reconocido por integrar junto a Renner el dúo Rick & Renner. El cantante nació en Porto Nacional el 5 de diciembre de 1966 y desarrolló una destacada carrera dentro de la música country brasileña.

También murió Bruno Avelar, de 41 años, empresario y especialista en redes de contacto, quien afirmaba haber creado empresas en Brasil, Estados Unidos y Europa. Avelar era cercano a la familia de Neymar y había participado en eventos vinculados con el Instituto Projeto Neymar Jr.

El empresario se había casado con Livia Avelar el pasado 4 de agosto, apenas un mes antes del accidente. La familia de Avelar agradeció los mensajes de apoyo y pidió respeto por su privacidad, mientras que los detalles del funeral serán comunicados posteriormente.

También falleció Paulo Soares, director de cine, además del piloto y el copiloto que se encontraban a bordo de la aeronave. Las autoridades brasileñas confirmaron que no hubo sobrevivientes del accidente.