Personal de la Comisaría 9ª encontró una bicicleta que había sido abandonada por uno de los dos sujetos que circulaban en el rodado durante la noche del sábado 3 de octubre, en inmediaciones del Skate Park de Caucete. El procedimiento se realizó alrededor de las 23, cuando los efectivos realizaban recorridas preventivas por la zona.

De acuerdo con la información policial, los uniformados observaron a dos hombres que se desplazaban en bicicleta. Al advertir la presencia del móvil policial, uno de los sujetos se desprendió del rodado que llevaba y posteriormente se dio a la fuga. El otro individuo también se alejó del lugar, según quedó consignado en la reseña del procedimiento.

Los efectivos se acercaron hasta el sitio donde había quedado la bicicleta y constataron que se trataba de una bicicleta marca Top Mega, modelo Sunshine, rodado 29, de color gris. El rodado tenía como número de cuadro LP230206887, dato que quedó registrado para intentar determinar su procedencia.

Ante la situación, el personal de la dependencia mantuvo comunicación telefónica con la Base Acusatorio, desde donde se dispusieron las actuaciones correspondientes para establecer si la bicicleta había sido denunciada como sustraída y determinar su legítimo propietario.

Luego del procedimiento, el rodado fue trasladado hasta la sede de la Comisaría 9ª, donde quedó bajo resguardo mientras avanzaron las averiguaciones para establecer su origen.

Desde la dependencia policial solicitaron además la colaboración de la comunidad para determinar si alguna persona había sufrido la sustracción de una bicicleta con características similares. En ese sentido, indicaron que quienes reconocieran el rodado podían presentarse en la Comisaría 9ª con la documentación correspondiente que acreditara la propiedad.

La bicicleta quedó de esta manera a disposición de las actuaciones iniciadas a partir del hallazgo. La presentación de documentación por parte de un eventual damnificado permitiría a los investigadores verificar la titularidad del rodado y avanzar con el procedimiento correspondiente para su restitución.