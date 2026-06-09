Dos operativos realizados por la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 permitieron sacar de circulación motocicletas que presentaban importantes irregularidades legales, entre ellas pedidos de secuestro vigentes, motores provenientes de vehículos robados y adulteraciones en sus identificaciones registrales.

Los procedimientos fueron llevados adelante en los departamentos Sarmiento y Chimbas, en el marco de tareas investigativas y controles preventivos realizados por personal especializado en la detección de vehículos sustraídos y autopartes de procedencia ilegal.

Uno de los casos más llamativos se registró en la localidad de Media Agua, departamento Sarmiento. Allí, tras una investigación desarrollada por efectivos de la división, fue interceptada una motocicleta Yamaha XTZ 125 centímetros cúbicos de color azul que circulaba sin chapa patente.

El rodado fue inspeccionado por peritos de la sección, quienes realizaron verificaciones técnicas sobre sus números registrales y componentes mecánicos. Como resultado del análisis, detectaron que el cuadro de la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo en la provincia de San Juan.

Esta moto tenía la patente apócrifa y números de identificación adulterados.

La investigación no terminó allí. Al profundizar la pericia, los especialistas establecieron que el motor instalado en el vehículo pertenecía a otra motocicleta distinta que había sido denunciada como robada en la provincia de Mendoza.

La situación permitió advertir una compleja maniobra de ensamblaje ilegal, conocida popularmente como "moto Frankenstein", ya que el vehículo estaba compuesto por piezas provenientes de rodados diferentes y con antecedentes delictivos en dos jurisdicciones distintas.

Ante esta situación, la Yamaha fue secuestrada y puesta a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación Genérica, que avanzará en la determinación de responsabilidades y en el esclarecimiento del origen de cada una de las piezas.

En paralelo, otro procedimiento se desarrolló en el departamento Chimbas, durante un control efectuado en la intersección de Calle Centenario y Lateral de Ruta Nacional 40.

Durante la inspección de una motocicleta Honda Wave de color rojo, los efectivos advirtieron inicialmente que el dominio colocado en el vehículo era apócrifo. Esta circunstancia motivó una revisión más exhaustiva de la unidad.

Los peritos especializados constataron posteriormente que tanto la numeración del motor como la del cuadro habían sido adulteradas, una maniobra utilizada habitualmente para ocultar la verdadera identidad de vehículos robados o de origen ilícito.

Frente a estas evidencias, los efectivos procedieron al secuestro inmediato de la motocicleta, que quedó a disposición de la Justicia para continuar con las pericias correspondientes y determinar su procedencia.