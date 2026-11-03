El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, tomó intervención en un hecho caratulado como muerte de etiología dudosa tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Raúl Darío Jalife, de 64 años.

El trágico suceso se conoció este lunes 2 de noviembre de 2026, alrededor de las 21 horas, a partir de una alerta recibida por la Comisaría N.° 32 en el departamento 25 de Mayo.

De acuerdo con el informe oficial, la víctima fue encontrada boca abajo dentro de una pileta de lona ubicada en el domicilio donde residía en solitario. El descubrimiento fue realizado por un vecino que se encontraba abriendo compuertas de riego en la zona y percibió un fuerte olor nauseabundo proveniente del lugar.

Pericias en el lugar

Tras el aviso, se comisionó al lugar a personal de Policía Científica para desplegar las medidas de rigor. En la escena intervino la Dra. Opaso, quien advirtió que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, aunque en una primera revisión superficial no se constataron lesiones defensivas ni indicios evidentes de violencia.

Por su parte, los testimonios recabados en el vecindario aportaron un dato clave sobre la salud de la víctima: Jalife padecía una condición médica que le provocaba desmayos frecuentes y carecía de movilidad en uno de sus hombros.

Ante este escenario, los funcionarios judiciales intervinientes —el fiscal subrogante Dr. Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi— ordenaron el levantamiento del cadáver para la realización de la autopsia correspondiente que permita esclarecer fehacientemente las causas del deceso. Asimismo, el domicilio quedó preventivamente clausurado y bajo una consigna policial mientras continúan las diligencias investigativas.