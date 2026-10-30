Halloween también se vive a través de la música. Mientras los disfraces, las calabazas y las decoraciones de terror preparan el escenario para la noche del 31 de octubre, el rock y el pop ofrecen una lista de canciones que parecen hechas para acompañar la celebración. Desde zombis y fantasmas hasta referencias al diablo y la muerte, varios artistas convirtieron el misterio en melodías que atraviesan generaciones.

Una de las canciones que encabeza cualquier selección es “Thriller”, de Michael Jackson. Lanzada en 1982, se transformó en un símbolo de la fecha gracias a su videoclip dirigido por John Landis, en el que el artista protagoniza una historia con zombis y transformaciones monstruosas. La narración también cuenta con la voz del actor Vincent Price, que aporta un clima propio del cine de terror.

El video, de aproximadamente 12 minutos, obtuvo un Grammy al mejor video musical largo y tres premios MTV. En 2009 fue incorporado al Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Del infierno al misterio del diablo

El rock también tiene representantes ideales para la Noche de Brujas. “Highway to Hell”, de AC/DC, es uno de ellos. El tema, publicado en 1979, combina guitarras potentes con una referencia al infierno. Su título remite al camino que el cantante Bon Scott recorría para llegar a un bar que frecuentaba en Australia durante los años setenta.

Otra canción que encaja con la estética de Halloween es “Sympathy for the Devil”, de The Rolling Stones. Publicada en 1968 en el álbum Beggars Banquet, está narrada desde la perspectiva del diablo, que repasa distintos episodios de la historia humana. Su inspiración literaria incluye la novela El maestro y Margarita, del escritor ruso Mijaíl Bulgákov.

A esa selección se suma “(Don't Fear) The Reaper”, de Blue Öyster Cult. Lanzada en 1976, combina una melodía hipnótica con una reflexión sobre la muerte y el amor. Su atmósfera inquietante y su presencia en producciones audiovisuales la convirtieron en un clásico asociado al género de terror.

Fantasmas, zombis y criaturas nocturnas

Para quienes prefieren una celebración con humor, “Ghostbusters”, de Ray Parker Jr., es una opción infaltable. Creada para la película homónima de 1984, llegó al primer puesto del ranking Billboard Hot 100 y quedó asociada para siempre con las historias de fantasmas.

La lista también incluye “Bark at the Moon”, de Ozzy Osbourne, con su imaginario de hombres lobo y criaturas de la noche, y “Zombie”, de The Cranberries. Esta última utiliza la figura del zombi como una metáfora de la violencia y el conflicto en Irlanda del Norte.

Otras canciones que pueden completar la playlist son “I Put a Spell on You”, en la interpretación de Screamin' Jay Hawkins; “Dead Man's Party”, de Oingo Boingo, y “Pet Sematary”, de Ramones, inspirada en la novela de Stephen King y vinculada con su adaptación cinematográfica.

Así, el rock y el pop construyeron su propia tradición para Halloween. Entre guitarras distorsionadas, videoclips memorables y letras atravesadas por lo sobrenatural, estas canciones demuestran que el miedo también puede tener ritmo y convertirse en la banda sonora de una noche de disfraces.