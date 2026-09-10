Hamburguesas alemanas: el truco de la verdura rallada para que rindan el doble

La tradición culinaria de Alemania conserva una variante de medallones de carne conocidos como frikadellen. Esta preparación casera destaca por su textura jugosa, la practicidad de cocinarse al horno sin generar salpicaduras en la cocina y la capacidad de duplicar el rendimiento de la materia prima. Con una base de 600 g de carne picada, la receta permite obtener de 4 a 6 porciones abundantes que además resultan aptas para congelar y disponer en cualquier momento.

Para su elaboración se requieren entre 500 g y 750 g de carne picada, preferentemente una mezcla de vacuna y cerdo o únicamente vacuna. La fórmula incorpora 1 papa mediana pelada y rallada, 1 zanahoria mediana pelada y rallada, 1 cebolla chica picada muy fina, 1 huevo para ligar la masa, 1 cucharada de mostaza tipo Dijon o similar, y de 2 a 3 cucharadas de pan rallado o harina en caso de requerir mayor consistencia. La lista de condimentos incluye sal, pimienta negra, ajo en polvo, perejil picado y un toque de pimentón dulce o nuez moscada.

El proceso comienza al rallar la papa y la zanahoria. Un paso fundamental consiste en escurrir la papa rallada utilizando las manos o un repasador para retirar el exceso de líquido. A continuación, en un recipiente amplio se integran la carne, las verduras, la cebolla, el huevo, la mostaza, el perejil y los condimentos. La preparación se amasa con las manos hasta lograr una masa uniforme, añadiendo el pan rallado solo si la mezcla conserva demasiada humedad.

Una vez integrada la masa, se moldean esferas del tamaño de una pelota de golf y se aplastan para formar medallones de unos 2 cm de grosor. Las piezas se ubican en una asadera apenas aceitada o con papel manteca y se cocinan en horno precalentado a 200 °C durante un lapso de 25 a 30 minutos, girándolas a mitad del tiempo programado para lograr un dorado parejo en ambas caras.

El resultado final permite servirlas tanto en pan como acompañadas de ensaladas, constituyendo una opción completa al reunir proteína, huevo y vegetales en una misma preparación.