Hamza, joya de Egipto: "Jugamos contra Argentina, no contra Messi”

Hamza Abdelkarim se posiciona como la gran revelación de Egipto en el Mundial 2026. A los 18 años el atacante ya dejó su huella al convertirse en el debutante más joven en la historia de su país en una cita mundialista tras ingresar en el partido frente a Bélgica.

En la antesala del enfrentamiento de octavos de final el futbolista que pertenece al Barcelona fue contundente respecto al cruce con el equipo rival al asegurar que "Jugamos contra Argentina, no contra Messi".

Su ascenso en el fútbol internacional fue vertiginoso. El delantero nació el primer día de 2008 en El Cairo y dio sus pasos iniciales en el deporte en Malasia. En febrero de 2025 debutó en la primera división con Al Ahly con 17 años y un mes batiendo el récord de precocidad de Ramadan Sobhi. Su desempeño en las categorías juveniles donde anotó 12 goles en 21 encuentros despertó el interés europeo.

Finalmente el club catalán concretó su fichaje por 1,5 millones de euros tras un exitoso paso por el equipo filial donde marcó ocho goles en 11 presentaciones incluyendo un triplete en solo 15 minutos. A pesar de la magnitud del próximo compromiso el jugador mantiene la calma.

Respecto a su enfoque profesional el joven explicó que "Cuando entro al campo, hago lo que me hace feliz, así que no me importa lo que digan o hagan los demás fuera del terreno de juego. Mi atención está puesta en el campo".

Esta mentalidad es compartida por el grupo bajo la guía de Mohamed Salah a quien Abdelkarim considera un referente absoluto. Sobre la figura del capitán egipcio el juvenil manifestó que "No solo está conmigo, sino con todo el equipo. Intenta transmitirnos todas sus experiencias y nosotros intentamos aprovecharlas. Tener una trayectoria como la de Salah es algo indescriptible; estar a su lado es un sueño y un honor para mí".

El entrenador Hansi Flick ya considera al atacante para la próxima pretemporada del primer equipo azulgrana. Mientras tanto el llamado Nuevo Salah por la prensa de su país se prepara para ser la referencia de área titular ante la Albiceleste ya que es el único centrodelantero natural en la lista de convocados por el técnico Hossam Hassan para este torneo.