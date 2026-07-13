Luego de la clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026, Harry Kane comenzó a palpitar el esperado cruce frente a la Selección Argentina, que se disputará este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El delantero inglés, autor de seis goles en el torneo, destacó el esfuerzo realizado por su equipo para superar 2-1 a Noruega en los cuartos de final y aseguró que el próximo desafío será aún más exigente.

"No podríamos estar más orgullosos del equipo. Fue un partido duro contra un rival muy bueno. Hacía calor, había mucha humedad, fue una verdadera batalla. Los chicos tuvieron que sacar fuerzas de su interior para salir adelante. No siempre es bonito, pero encontramos la manera", expresó en un video publicado en su cuenta de X.

"Será un partido muy especial"

Tras analizar el triunfo sobre Noruega, el capitán inglés puso el foco en la semifinal frente al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. "El partido de semifinales en unos días contra Argentina será muy especial. Será otro partido duro, pero ya nos recuperamos. Nos preparamos y estamos deseando volver a la cancha con los chicos. Esperamos verlos a todos en el estadio este miércoles".

Las declaraciones reflejan el respeto con el que Inglaterra afronta uno de los encuentros más esperados del Mundial, que enfrentará a dos de las selecciones con mayor tradición en la historia de la Copa del Mundo.

Kane y Messi, frente a frente

Con seis goles en seis partidos, Kane se ubica entre los máximos goleadores del Mundial 2026. Por delante aparece Lionel Messi, líder de la tabla de artilleros y también máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 21 tantos.

La semifinal marcará el primer enfrentamiento entre Kane y Messi a nivel de selecciones. Hasta ahora solo se habían cruzado en la Champions League 2018, cuando el Barcelona del capitán argentino enfrentó al Tottenham del delantero inglés durante la fase de grupos. En aquella serie, el conjunto catalán obtuvo una victoria y un empate.

Para Messi también será un partido especial, ya que será la primera vez que enfrente a Inglaterra en un Mundial. La Albiceleste buscará un lugar en la final con el objetivo de defender el título conquistado en Qatar 2022, mientras que los ingleses intentarán volver a disputar el partido decisivo de la máxima cita del fútbol mundial.