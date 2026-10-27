El fútbol mundial vivió una nueva edición de los premios Balón de Oro 2026, celebrados este lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra. La ceremonia reunió a las principales figuras del deporte para reconocer a los mejores futbolistas, entrenadores y equipos de la temporada. Harry Kane fue distinguido como el mejor jugador del mundo, mientras que la española Alexia Putellas se quedó con el máximo reconocimiento femenino.

La gala se desarrolló en el London Palladium Theatre, escenario elegido por primera vez para albergar la entrega de premios, que tradicionalmente se realizaba en París. La edición coincidió con el 70.º aniversario del galardón.

El delantero inglés del Bayern Múnich fue el principal protagonista de la jornada al conquistar el Balón de Oro masculino y sumar también el Trofeo Gerd Müller, que distingue al mejor goleador. Por su parte, Lionel Messi finalizó en el quinto puesto de la votación, aunque no estuvo presente durante la ceremonia.

En la rama femenina, Alexia Putellas recibió su tercer Balón de Oro y volvió a posicionarse entre las futbolistas más destacadas a nivel internacional.

Todos los ganadores del Balón de Oro 2026

Además de los premios principales, la organización reconoció a jóvenes promesas, arqueros, entrenadores y clubes que se destacaron durante la temporada.

Estos fueron los ganadores de cada categoría:

Balón de Oro masculino: Harry Kane (Bayern Múnich).

Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses).

Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona).

Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona).

Trofeo Yashin masculino: Unai Simón (Athletic Club).

Trofeo Yashin femenino: Cata Coll (Barcelona).

Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis de la Fuente (Selección de España).

Trofeo Johan Cruyff femenino: Pere Romeu (Barcelona).

Trofeo Gerd Müller masculino: Harry Kane (Bayern Múnich).

Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn Corral (Pachuca).

Mejor club masculino: París Saint-Germain (Francia).

Mejor club femenino: Barcelona (España).

El protagonismo español y el lugar de Messi

Uno de los aspectos destacados de la ceremonia fue la presencia española entre los premiados. Lamine Yamal volvió a quedarse con el Trofeo Kopa, mientras que Luis de la Fuente fue reconocido como el mejor entrenador masculino y Unai Simón obtuvo el premio al mejor arquero.

En el fútbol femenino, Barcelona también tuvo una participación destacada gracias a los reconocimientos de Vicky López, Pere Romeu y Cata Coll, además de quedarse con el premio al mejor equipo.

Por su parte, Messi volvió a integrar el grupo de los cinco futbolistas más votados del mundo, aunque esta vez no logró sumar un nuevo Balón de Oro a su colección de ocho galardones.

La ceremonia concluyó con Kane y Putellas como las grandes figuras de una edición que marcó el traslado del evento a Londres y reunió a los principales protagonistas del fútbol internacional.