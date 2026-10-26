Harry Kane alcanzó la cima del fútbol mundial. El delantero inglés del Bayern Múnich ganó este lunes el Balón de Oro 2026 y coronó la mejor temporada de su carrera, imponiéndose en una elección que tuvo a Lamine Yamal y Kylian Mbappé entre sus principales competidores.

El capitán de Inglaterra recibió el premio en el London Palladium y levantó el trofeo por primera vez a los 33 años. Además, terminó con una espera de 25 años para su país: ningún futbolista inglés conquistaba el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001.

Kane llegó a la gala respaldado por cifras extraordinarias. Marcó 61 goles en 51 partidos con Bayern durante la temporada 2025-26 y fue determinante para los títulos conseguidos por el conjunto alemán.

A su rendimiento en Alemania le sumó otro gran Mundial con Inglaterra, selección con la que convirtió 6 tantos y alcanzó el tercer puesto.

Kane se impuso en una carrera cargada de estrellas

El delantero llegó a la definición como uno de los grandes favoritos junto a Yamal y Mbappé.

El español había construido una candidatura fuerte por su temporada con Barcelona y su protagonismo con España, mientras que el francés volvió a destacarse por su capacidad goleadora con Real Madrid y su actuación internacional.

Sin embargo, el impacto individual de Kane, su regularidad y los títulos conseguidos con Bayern terminaron inclinando la votación a su favor.

El inglés también recibió durante la ceremonia el reconocimiento al mejor delantero del año, completando una noche inolvidable.

De buscar su primer gran título a ser el mejor del mundo

La consagración representa un giro enorme en la carrera de Kane. Durante años, uno de los principales cuestionamientos hacia el goleador había sido la ausencia de títulos colectivos pese a sus registros extraordinarios.

Su llegada al Bayern modificó ese escenario y la temporada 2025-26 terminó de borrar aquella deuda.

Kane combinó goles, asistencias y protagonismo en los partidos decisivos para consolidarse como la principal referencia ofensiva del conjunto alemán.

El primer inglés en 25 años

Con este premio, Kane se sumó a una lista muy reducida de futbolistas ingleses que consiguieron el Balón de Oro.

Antes lo habían logrado Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan y Michael Owen. Kane se convirtió así en el 5° inglés diferente en alcanzar el máximo reconocimiento individual del fútbol.

A los 33 años y después de más de una década entre los goleadores más importantes de Europa, el delantero consiguió finalmente el premio que faltaba en su carrera.

Londres terminó rendida a uno de sus grandes referentes: Harry Kane cerró una temporada histórica levantando el Balón de Oro y quedándose oficialmente con el título de mejor futbolista del mundo en 2026.