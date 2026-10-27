La consagración de Harry Kane como ganador del Balón de Oro 2026 ocupó las portadas de los principales medios británicos. El delantero del Bayern Múnich se convirtió en el primer futbolista inglés en obtener el máximo premio individual del fútbol masculino desde Michael Owen, quien lo recibió en 2001.

La prensa coincidió en destacar el significado histórico de la distinción, que llegó después de una temporada sobresaliente del atacante, tanto en su club como en la selección de Inglaterra.

Uno de los titulares más llamativos fue el de The Sun, que jugó con el apellido del futbolista para publicar “Yes he Kan”, una expresión que puede traducirse como “Sí, puede”. El medio también resaltó la emoción del delantero durante la ceremonia, celebrada en Londres.

Por su parte, la BBC eligió un enfoque centrado en el final de la espera inglesa y en el rendimiento que llevó a Kane a quedarse con el galardón. The Guardian también subrayó que el atacante terminó con los 25 años sin un ganador inglés del premio.

“Un ganador absolutamente merecido”

Otros medios británicos pusieron el foco en el nivel futbolístico del delantero. The Guardian calificó a Kane como “un ganador absolutamente merecido del máximo galardón del fútbol”, mientras que The Daily Mail destacó su perfil discreto y su trayectoria sin grandes polémicas públicas.

The Telegraph, en tanto, resumió la consagración con una expresión de asombro: “¡Guau!”. La frase hizo referencia a las palabras que pronunció el futbolista cuando subió al escenario para recibir el premio.

El reconocimiento también fue celebrado por el Daily Mirror, que destacó la emoción de Kane tras imponerse en la votación. El inglés quedó por delante del francés Kylian Mbappé y del español Lamine Yamal, quienes ocuparon el segundo y el tercer puesto, respectivamente.

Una temporada que quedó en la historia

Kane, de 33 años, anotó 61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich durante la temporada 2025/2026 y terminó el ciclo con 73 tantos entre su club y la selección inglesa. Con el equipo alemán, además, conquistó la liga y la Copa de Alemania.

La prensa internacional también destacó su evolución como delantero. Además de su capacidad goleadora, los medios resaltaron su participación en la construcción del juego y su influencia en el funcionamiento colectivo del Bayern.

Con este premio, Kane se sumó a una lista histórica de futbolistas ingleses que ganaron el Balón de Oro y puso fin a una espera que se extendía desde la consagración de Owen hace un cuarto de siglo.