Harry Kane celebró la conquista del Balón de Oro 2026 con un mensaje en sus redes sociales que despertó reacciones entre los fanáticos del fútbol. Después de recibir el máximo reconocimiento individual, el delantero del Bayern Múnich publicó una frase breve que resumió su manera de afrontar la carrera deportiva.

“Work hard in silence. Let your success be your noise”, escribió el futbolista inglés en su cuenta de X. La frase puede traducirse como “Trabaja duro en silencio. Deja que tu éxito haga ruido” y estuvo acompañada por un emoji de un trofeo.

El posteo de Harry Kane en su cuenta de X luego de ganar el Balón de Oro 2026. (Foto: Captura X)

La publicación llegó luego de una ceremonia realizada en Londres, donde Kane se impuso en la votación por delante del francés Kylian Mbappé y del español Lamine Yamal. Aunque algunos usuarios interpretaron el mensaje como una posible indirecta hacia sus competidores, el delantero no mencionó a ninguno de ellos ni aclaró que esa fuera su intención.

Un premio histórico para el fútbol inglés

La consagración de Kane marcó el final de una espera de 25 años para Inglaterra. El último futbolista de ese país que había ganado el Balón de Oro masculino fue Michael Owen, en 2001.

El atacante de 33 años tuvo una temporada destacada con el Bayern Múnich, con el que conquistó la liga alemana y la Copa de Alemania. Además, sus actuaciones con la selección inglesa reforzaron su candidatura al galardón.

En la votación final, Kane quedó en el primer puesto, seguido por Mbappé, Yamal, Rodri y Lionel Messi. De esta manera, el inglés alcanzó uno de los mayores reconocimientos de su carrera después de varios años entre los delanteros más destacados del fútbol internacional.

La emoción de Kane durante la ceremonia

Además de su publicación en redes, el delantero compartió su emoción durante el discurso de agradecimiento. “Wow, wow, wow. En primer lugar, estoy casi sin palabras”, expresó al recibir el premio.

Kane agradeció a quienes votaron por él, a su familia, a sus compañeros del Bayern y a los integrantes de la selección inglesa. También recordó al Tottenham, club en el que se formó y con el que alcanzó reconocimiento internacional antes de continuar su carrera en Alemania.

“Sin ustedes y sin el resto del equipo, esto no habría sido posible”, señaló al referirse a sus compañeros del Bayern.

Con el premio y su mensaje posterior, Kane protagonizó una noche histórica para su carrera y para el fútbol de Inglaterra, que volvió a tener un ganador del Balón de Oro masculino después de más de dos décadas.