Harry Styles rompió un récord Guinness con 12 shows en Wembley

Harry Styles volvió a escribir una página destacada en la historia de la música en vivo. El artista británico recibió un récord Guinness tras convertirse en el músico con mayor cantidad de conciertos consecutivos realizados en una misma temporada en el estadio Wembley de Londres.

La marca fue alcanzada luego de completar 12 presentaciones consecutivas entre el 12 de junio y el 4 de julio, en el marco de su gira Together, Together, que reunió a miles de fanáticos en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.

Con este logro, el exintegrante de One Direction dejó atrás el récord que hasta ahora pertenecía a Coldplay, banda que había establecido una serie de 10 conciertos consecutivos en el mismo estadio.

El reconocimiento fue entregado por Will Munford, representante de Guinness World Records, quien hizo entrega del certificado oficial a Harry Styles. Además, integrantes del equipo técnico y de producción recibieron certificados conmemorativos por haber formado parte del histórico acontecimiento.

El estadio Wembley, considerado uno de los recintos deportivos y musicales más importantes del planeta, tiene una capacidad para 90.000 espectadores y una circunferencia cercana al kilómetro. Desde la organización también celebraron el récord a través de sus redes sociales y, durante el último recital de la residencia, ofrecieron un espectáculo de fuegos artificiales para conmemorar el logro.

Uno de los momentos más comentados de la serie de conciertos ocurrió el 1 de julio, cuando antes de subir al escenario Harry Styles siguió junto a su equipo el partido entre Inglaterra y Congo por el Mundial 2026, que era transmitido en las pantallas gigantes del estadio.

Tras la victoria del seleccionado inglés, el cantante celebró con entusiasmo junto a sus amigos dentro del Wembley. La reacción fue registrada por varios asistentes, quienes compartieron los videos en redes sociales, donde rápidamente se volvieron virales.

Con este nuevo récord, Harry Styles reafirma su enorme convocatoria internacional y suma otro reconocimiento a una carrera que continúa batiendo marcas tanto en ventas como en asistencia a sus espectáculos, consolidándose como uno de los artistas más exitosos de la actualidad.