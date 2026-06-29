Harry Styles se desplomó en pleno concierto y preocupó a todo mundo

Un episodio inesperado marcó el concierto de Harry Styles en el estadio de Wembley durante su gira Together, Together. El cantante preocupó a la audiencia al desplomarse sobre las tablas mientras se sujetaba el pecho con ambas manos. La secuencia fue registrada por los asistentes y se difundió globalmente a través de las redes sociales.

El hecho ocurrió momentos después de que el músico interpretara el tema As It Was y tomara un trago de agua. Tras realizar un gesto característico con el líquido, Styles empezó a toser y se tiró al piso.

Ante la sospecha de un problema de salud vinculado a las altas temperaturas, su entorno desmintió versiones médicas al asegurar que "la situación no tuvo nada que ver con el clima". Los allegados al artista detallaron que se trató de un "breve percance en el escenario relacionado con el agua durante una de las interacciones de Styles con el público", aclarando que el joven se encuentra en perfectas condiciones.

El intérprete británico sigue enfocado en su carrera tras el lanzamiento de su cuarto trabajo solista. La discográfica del músico señaló que "Kiss All The Time. Disco, Occasionally es el cuarto álbum de estudio del ganador de un premio GRAMMY.

Producido ejecutivamente por Kid Harpoon, el álbum contiene 12 temas y sale el 6 de marzo". Esta nueva placa discográfica, que salió a la venta con 12 canciones, cuenta con una portada donde el cantante luce ropa de estilo antiguo frente a una bola de espejos.