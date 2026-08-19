Harto de los insultos, Vicuña quiere callar para siempre a Icardi y la China

Benjamín Vicuña decidió abandonar su postura de silencio y dar un paso firme en el ámbito judicial. Luego de enfrentar diversas acusaciones públicas por parte de su ex pareja y el actual futbolista, el artista comenzó a trabajar con su equipo de abogados. Según trascendió, el conflicto se intensificó tras una serie de publicaciones que ponían en duda su rol como padre.

La periodista Marina Calabró brindó precisiones sobre esta determinación en su programa. La conductora afirmó que "Está armando una contraofensiva legal contra la China Suárez. No es intuición, es información". Además, señaló que la actitud del chileno es de total firmeza frente a los ataques mediáticos. "No está ni tranquilo ni cruzado de brazos con esto", agregó la comunicadora al referirse al estado de ánimo del protagonista.

El detonante de esta situación fue un extenso mensaje compartido por Mauro Icardi durante el último fin de semana. En ese descargo, el deportista sugirió que Vicuña utiliza la exposición pública a su favor y le recriminó que "Te hacés la víctima en TV". La respuesta del actor no tardó en llegar, calificando los dichos de una forma tajante. "Me parece totalmente ridículo", expresó el intérprete al ser consultado por el escándalo que lo envuelve.

Dentro de las posibles figuras legales se baraja una demanda por hostigamiento. Los antecedentes pesan en esta decisión, recordando que hace un año la actriz también había realizado posteos críticos que luego borró. En aquella oportunidad se lo señalaba por presuntos problemas de conducta. Recientemente Icardi subió una imagen de su intimidad acompañada por una frase intimidante extraída de una canción que decía "Si yo hablara, vos te irías del país".

Como consecuencia inmediata del enfrentamiento, Vicuña optó por no renovar las autorizaciones de viaje para los menores. Aunque existía un pacto previo para que los niños residieran en Turquía, la falta de un club definido para el futbolista los mantiene en Argentina por el momento. Esta medida implica que cualquier traslado al exterior deberá ser negociado nuevamente en el futuro cercano.