Harto, el Cholo Simeone destapó las internas con Julián Álvarez en Madrid

Atlético de Madrid cayó 3 a 0 en su visita a Athletic de Bilbao por la Liga de España y perdió el invicto que ostentaba en las primeras cuatro fechas del torneo. El resultado encendió los focos sobre el presente del equipo y reactivó los cuestionamientos en torno a Julián Álvarez, quien inició el compromiso en el banco de suplentes e ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo con el marcador adverso por dos goles.

El delantero cordobés atraviesa un panorama complejo tras manifestar su intención de emigrar al Barcelona en el último mercado de pases. La institución madrileña optó por no concretar la transferencia a la entidad catalana y hacer cumplir el vínculo contractual vigente, decisión que derivó en momentos de malestar para el jugador. La situación generó además una marcada tirantez con la afición del club, que ha manifestado su descontento mediante silbidos e insultos en el estadio.

Finalizado el encuentro frente al conjunto vasco, la atención periodística se centró en la conducta del atacante, al observarse que no realizó las tareas físicas posteriores al partido junto al grupo de futbolistas suplentes. Durante la conferencia de prensa, la consulta sobre la ausencia del atacante en el campo de juego generó una inmediata respuesta del entrenador.

El director técnico mostró su disgusto ante la inquietud planteada en el recinto. “¿En serio?”, contestó Diego Simeone ante la pregunta del cronista sobre la conducta del futbolista. Ante la ratificación de la duda expuesta, el entrenador optó por cortar el tema de manera tajante: “No tengo nada que comentar”.

El futbolista sumó frente a Athletic de Bilbao su segunda presentación en la actual temporada, habiéndose ausentado de los compromisos iniciales por indisposición física. Para recuperar el ritmo competitivo adecuado, el delantero realiza entrenamientos en doble turno, sabiendo que deberá continuar integrando el plantel profesional durante los próximos meses.