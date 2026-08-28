Entre 1.500 y 1.800 chicos sanjuaninos buscaron dar un paso hacia el sueño de jugar en Boca Juniors. El club llevó adelante una nueva captación de talentos en la cancha auxiliar del Estadio San Juan del Bicentenario, donde jóvenes de las categorías 2010 a 2017 fueron observados por integrantes del área de scouting de la institución Xeneize.

Las pruebas comenzaron este jueves 27 y continuarán durante el viernes 28. Originalmente, la actividad estaba prevista para el miércoles por la tarde, pero las condiciones climáticas obligaron a suspender la primera jornada.

Los chicos mostraron su talento ante los captadores de Boca.

La captación estuvo encabezada por Diego Medina, coordinador del Área de Captación y Scouting de Boca Juniors, junto a Emiliano Gallo, mientras que la actividad en San Juan fue coordinada por Germán Salinas. Participaron futbolistas pertenecientes a clubes sanjuaninos que habían sido invitados previamente.

Medina explicó que Boca cuenta con un programa integral de captación que recorre todas las provincias del país y adapta la modalidad de las pruebas a las características de cada lugar.

En San Juan, el trabajo se realizó mediante una modalidad privada con equipos federados. Según destacó el coordinador, este mecanismo ya permitió detectar talentos de la provincia que posteriormente fueron incorporados al club.

Las pruebas reunieron a jóvenes de las categorías 2010 a 2017.

Actualmente, varios futbolistas sanjuaninos que fueron captados mediante este sistema ya están fichados por Boca Juniors y viven en la pensión de la institución.

Ese antecedente alimentó las expectativas de los entre 1.500 y 1.800 chicos que participaron y participarán de las pruebas. Durante la jornada fueron observados directamente por los responsables encargados de buscar futuros jugadores para las divisiones inferiores del Xeneize.

Las evaluaciones continuarán este viernes 28 en dos turnos: de 8.30 a 12 y de 15 a 19, nuevamente en la cancha auxiliar del Estadio San Juan del Bicentenario.

La iniciativa contó con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Deporte. Para los jóvenes que participaron, significó una oportunidad de mostrar sus condiciones y quedar en el radar de Boca Juniors.