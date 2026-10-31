El aumento del boleto de colectivo en San Juan no solo impactará en los usuarios de primera sección, cuya tarifa pasará de $1.300 a $1.530, sino también en quienes utilizan el transporte público para viajar hacia los distintos departamentos de la provincia. Según los valores confirmados por la Secretaría de Tránsito y Transporte, los pasajes tendrán precios que irán desde los $2.562,77 hasta los $42.814,75, dependiendo del destino.

La actualización tarifaria alcanzará a los servicios que conectan el Gran San Juan con departamentos cercanos y alejados. Sin embargo, desde el Gobierno provincial aclararon que los nuevos montos todavía no están vigentes, ya que su implementación dependerá de la actualización del sistema SUBE.

Cuánto costará viajar en colectivo a cada departamento de San Juan

De acuerdo con el comunicado oficial, los nuevos valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Albardón: $2.562,77

Pocito: $2.562,77

9 de Julio: $2.562,77

San Martín: $2.894,27

Angaco: $2.894,27

Caucete: $4.182,02

25 de Mayo: $4.182,02

Zonda: $4.195,67

Ullum: $5.826,79

Sarmiento: $6.171,04

Jáchal: $25.691,41

Valle Fértil: $38.530,73

Iglesia: $42.814,75

Calingasta: $42.814,75

Los departamentos de Albardón, Pocito y 9 de Julio tendrán las tarifas más bajas dentro de los recorridos departamentales detallados, con un valor de $2.562,77. Por su parte, San Martín y Angaco compartirán una tarifa de $2.894,27.

En tanto, quienes viajen hacia Caucete y 25 de Mayo deberán pagar $4.182,02, mientras que el boleto hacia Zonda quedará establecido en $4.195,67.

Entre los destinos con tarifas superiores se encuentran Ullum, cuyo pasaje costará $5.826,79, y Sarmiento, con un valor de $6.171,04.

Los departamentos alejados tendrán boletos de hasta $42.814

La diferencia más significativa se observará en los recorridos hacia los departamentos alejados de San Juan, donde los precios serán considerablemente superiores a los del Gran San Juan.

En el caso de Jáchal, el boleto quedará establecido en $25.691,41, mientras que viajar hacia Valle Fértil costará $38.530,73.

Los valores más elevados corresponderán a Iglesia y Calingasta, con una tarifa de $42.814,75 para cada destino.

De esta manera, un pasajero que deba viajar de ida y vuelta a Iglesia o Calingasta tendrá que destinar $85.629,50 al transporte, considerando los nuevos valores para ambos trayectos.

Cuándo comenzarán a regir los nuevos precios

Aunque las tarifas ya fueron confirmadas oficialmente, la Secretaría de Tránsito y Transporte informó que todavía no existe una fecha definida para su implementación.

El organismo explicó que el sistema SUBE deberá completar la actualización correspondiente y que, una vez finalizado ese procedimiento, se comunicará cuándo comenzarán a cobrarse los nuevos montos.

Hasta ese momento, los usuarios continuarán pagando las tarifas actuales.

Además, el Gobierno provincial ratificó que el boleto escolar, el docente y los trasbordos continuarán siendo gratuitos, por lo que estos beneficios se mantendrán pese a la actualización tarifaria.