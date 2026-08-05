El comercio sanjuanino reforzó durante agosto las liquidaciones de ropa y calzado de invierno con el objetivo de aprovechar el movimiento que genera el Día del Niño y acelerar la salida del stock de temporada. Sobre esta estrategia se pronunciaron Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, y Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan.

"Durante todo el año mantenemos la propuesta de Liquidación 365, pero en agosto los descuentos se refuerzan porque el invierno prácticamente quedó atrás. Todavía puede haber algunos días fríos, pero el período de mayor demanda ya pasó y los comercios necesitan renovar el stock para recibir la próxima temporada", explicó Quiroga a DIARIO HUARPE.

El dirigente agregó que "los descuentos alcanzan entre el 30% y el 50%, tanto para quienes pagan en efectivo como para quienes utilizan tarjetas de crédito, con promociones de hasta tres cuotas sin interés. Si hoy se recorren el microcentro o los shoppings, prácticamente todas las vidrieras están anunciando rebajas".

El objetivo del sector es reducir el volumen de mercadería invernal y liberar espacio para la llegada de las nuevas colecciones de primavera-verano, en un contexto donde las promociones comenzaron antes de lo habitual para incentivar el consumo.

Promociones para el Día del Niño

Rodríguez sostuvo en radio Colón que el Día del Niño representa una de las fechas más importantes para el comercio, especialmente para las jugueterías. "Se han conseguido promociones muy importantes. Entre el 10 y el 16 de agosto habrá descuentos de hasta el 30% y hasta seis cuotas sin interés en promociones bancarias, mientras que otras entidades ofrecerán hasta nueve cuotas sin interés en jornadas específicas. La financiación es hoy una herramienta fundamental para incentivar las compras".

También remarcó que las promociones no se limitan a los juguetes. "Vamos a encontrar ofertas en indumentaria y calzado para niños. Fabricantes, mayoristas y comercios están resignando rentabilidad para sostener las ventas y ofrecer precios competitivos".

Ventas anticipadas y expectativa

Rodríguez aseguró que la necesidad de vender modificó los tiempos habituales de las liquidaciones. "Estamos viendo descuentos que normalmente aparecían a fines de agosto. La caída de las ventas durante los últimos 15 meses obligó a muchos comercios a anticipar promociones para tratar de recuperar movimiento".

En ese escenario, el sector espera que el Día del Niño funcione como un impulso para las ventas antes de encarar la próxima fecha fuerte del calendario comercial, que será el Día de la Madre en octubre, mientras los locales terminan de desprenderse de la mercadería invernal para dar paso a la nueva temporada.