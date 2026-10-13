El Servicio Meteorológico Nacional emitió un reporte detallado sobre las condiciones climáticas actuales en San Juan, anticipando la persistencia de lluvias y un marcado descenso térmico. De acuerdo con el organismo oficial, las precipitaciones que ya afectan a diferentes sectores del territorio provincial se mantendrán de forma intermitente durante las próximas jornadas.

Las autoridades señalaron que el ingreso de un frente frío desde el sector sur generará ráfagas de viento y una densa cobertura nubosa. Este fenómeno limitará el ascenso de la temperatura en los oasis productivos y prolongará el ambiente fresco, obligando a los sanjuaninos a mantener el abrigo a mano.

Los especialistas prevén que la inestabilidad más intensa se concentrará durante el transcurso de este martes, con probabilidades de tormentas aisladas hacia la tarde. Las condiciones adversas continuarán afectando la región durante el miércoles, jornada que registrará abundante nubosidad y marcas térmicas estables que no superarán los 19 grados.

Hacia el jueves comenzará a percibirse una leve mejoría en los diferentes departamentos, con nubosidad variable y una disminución paulatina en las probabilidades de precipitaciones directas. Este cambio marcará el final del período de inestabilidad climática que afectó las actividades al aire libre en la provincia.

Pasado este sistema, el organismo nacional pronostica que el viernes se consolidará una mejora definitiva en el tiempo, dando paso a un esperado fin de semana con cielos despejados. Los modelos meteorológicos indican que a partir de ese día comenzará un progresivo y marcado ascenso de las temperaturas máximas.