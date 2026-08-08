La muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, generó una profunda conmoción y numerosas instituciones del fútbol expresaron públicamente sus condolencias. Newell’s Old Boys, club estrechamente vinculado con la historia de la familia, fue uno de los primeros en despedirlo.

El padre del capitán de la Selección Argentina falleció este sábado 8 de agosto a los 68 años en Rosario, luego de atravesar una prolongada enfermedad.

Newell’s publicó un comunicado en el que recordó a Jorge como un reconocido hincha del club y destacó el papel que tuvo durante toda la carrera de Lionel.

“El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi”, expresó la institución rosarina.

El club también destacó su acompañamiento permanente a Lionel desde sus primeros pasos hasta alcanzar la cima del fútbol mundial y cerró su mensaje con una frase cargada de sentimiento: “Hasta siempre, leproso”.

Como señal de duelo, una bandera rojinegra fue colocada a media asta en el predio de Bella Vista, lugar en el que Lionel entrenó y disputó partidos antes de partir hacia Barcelona cuando tenía 13 años.

Los mensajes del fútbol

El club Abanderado Grandoli, donde Lionel dio sus primeros pasos como futbolista y Jorge también tuvo participación como entrenador, se sumó a las despedidas.

La institución recordó que Jorge formó parte de su historia y acompañó allí los comienzos de Lionel antes de que se convirtiera en una figura mundial.

Rosario Central también dejó de lado la histórica rivalidad de la ciudad y publicó un mensaje de acompañamiento para la familia Messi.

“Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento”, expresó la institución rosarina.

La Liga Profesional de Fútbol también despidió al padre del capitán argentino y compartió una imagen de Lionel junto a Jorge durante los festejos por la obtención del Mundial de Qatar 2022. “¡Fuerza, Leo!”, fue parte del mensaje publicado por la entidad para acompañar al futbolista y a sus seres queridos.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se sumó a las condolencias y manifestó su acompañamiento a Lionel, su familia, amigos y allegados.

Las muestras de afecto comenzaron a multiplicarse durante este sábado después de que el Sanatorio Centro de Rosario confirmara oficialmente el fallecimiento de Jorge Messi durante la madrugada.