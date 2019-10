Hay 3.500.000 pesos para el ganador del Gran Premio Jockey Club

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Comisión Directiva del Hipódromo de San Isidro se la jugó y estableció un premio de 3.500.000 pesos para quien resulte ganador del Gran Premio Jockey Club, prueba de Grupo 1 que se correrá el próximo sábado sobre la distancia de los 2.000 metros con un total de 12 potrillos de tres años en las gateras. El Jockey Club es el segundo eslabón de la famosa Triple Corona. Ya se corrió la Polla de Potrillos en septiembre, ahora es el turno del Jockey Club en octubre y luego queda el Gran Premio Nacional en noviembre en la pista de arena de Palermo. Miriñaque es el único potrillo que tiene chance de ganar la Tiple Corona. Ganó la Polla de Potrillos y ahora deberá ir al césped de San Isidro en donde nunca corrió. Uno de sus propietarios, Rafael Pascual, señaló que "Miriñaque quedó muy bien después de la Polla de Potrillos y estamos muy entusiasmados en ganar en San Isidro. Tuvimos una oferta de los Estados Unidos pero preferimos correr acá la Tiple Corona". La gran carrera se largará en el décimo tercer turno (18:40) sobre la pista de césped y habrá otras actividades como la exhibición de razas de caballos, un asado campero con el famoso asador Vilmar Oaiva, desfile de moda, visitas guiadas, el circo Garay y grupos musicales. También habrá incrementos por más de 7.000.000 pesos en las diversas jugadas. Los protagonistas son Nunca Digas Never, Sidney Seiter, Devil Camp, Don Palco, Señor Don, Roman Joy, Four Talent, Imperador, Miriñaque, Aliexpress, Timeles Boy y Lauda Air. Miriñaque, por haber ganado la Polla de Potrillos, es el favorito del Jockey Club. Va a tener un enemigo muy peligroso en Roman Joy, quien perdió por medio cuerpo con Miriñaque en la Polla de Potrillos. El próximo sábado en San Isidro hay turf y del bueno. Una gran tarde hípica con dos carreras más de Grupo 1. En el undécimo turno se correrá el Gran Premio Suipacha para caballos y yeguas de tres años y más edad sobre la distancia de los 1.000 metros con 12 protagonistas. Ellos son Arisca Planet, Calzonetti, Delopecito, Dona True, El Pinguino, John Snow, Lord Alex, Piroyansky, Readiyto Candy, Storm Rider, Romanticon Key y Sweetest Dream. El premio es de 1.000.000 de pesos y el favorito es Calzonetti, un hijo de Zensational que será corrido por el jockey Brían Enrique. Ya en el décimo segundo turno será la hora del Gran Premio San Isidro sobre 1.600 metros para caballos de tres años y más edad. Hay 17 anotados y un premio de 1.500.000 pesos. La lista comienza con Classic Rye, El Benicio, El Consorte, Power Up, Elogiado, Exoressive Smart, Hat Mario, Hole In One, Joy Filoso, Kohinoor, Nacho Surge, Pinball Wizard, Rafter, Sebi Moro, Te Lactagogo, Top One Scape y Willander. Como favorito surge Nacho Surge, un hijo de Storm Surge con la monta del jinete Iván Monersterolo.