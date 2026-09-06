Con un crecimiento del 33% en las postulaciones en comparación con el año anterior, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación culminó con éxito la etapa de inscripción de la 13° edición del Premio Domingo Faustino Sarmiento. En total, se recibieron 76 tesis, abarcando trabajos finales de carreras de grado, maestrías y doctorados desarrollados en el ámbito universitario provincial.

El director de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, Federico Ramos, destacó a DIARIO HUARPE la alta respuesta de la comunidad académica local. Del proceso de convocatoria participaron estudiantes recién graduados que defendieron sus trabajos finales o tesis en universidades de la provincia habiendo obtenido la nota 10 o su equivalente sobresaliente.

El galardón, instituido por el Gobierno provincial en el marco de la Ley 1426-P-2016, busca distinguir aquellas producciones académicas que contribuyan de manera directa al desarrollo científico, tecnológico y social de San Juan, aportando soluciones innovadoras.

Ejes estratégicos y categorías

Para esta decimotercera edición se definieron nueve ejes estratégicos que abarcan la producción científica desde las Ciencias Físicas, Naturales y Exactas hasta la Filosofía, Humanidades y Lenguaje.

Específicamente para la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, el reglamento establece categorías temáticas alineadas a los estándares internacionales (OECD–Frascati y UNESCO), contemplando áreas como: Historia, Filosofía, Letras, Lingüística y Estudios culturales.

Además del alto prestigio institucional y el reconocimiento provincial que otorga el galardón, los ganadores recibirán incentivos económicos diferenciados según la categoría:

Trabajos finales de grado: $700.000 pesos argentinos.

Tesis de maestría: $900.000 pesos argentinos.

Tesis de doctorado: $1.200.000 pesos argentinos.

Actualmente, el área organizativa se encuentra culminando la etapa de admisión para dar inicio la próxima semana a la fase de evaluación. Se estima que durante el transcurso de este mes se dará a conocer el listado oficial con los 20 ganadores de esta edición.