Al menos 34 personas murieron durante una nueva tragedia migratoria en Ceuta, cuando intentaban ingresar a nado desde Marruecos. Los cuerpos fueron recuperados por efectivos de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo en las inmediaciones de la frontera del Tarajal, en medio de una fuerte presión migratoria sobre el enclave español.

Según informaron fuentes policiales, el primer cadáver fue hallado durante las primeras horas de la mañana y, posteriormente, los equipos de rescate localizaron el resto de las víctimas en las cercanías del espigón fronterizo. Los cuerpos fueron trasladados al puerto pesquero de Ceuta, donde se les practicarán las autopsias correspondientes.

Las primeras hipótesis indican que los migrantes fallecieron por asfixia por inmersión mientras intentaban alcanzar la costa española a nado.

Las autoridades advirtieron que el balance de víctimas podría aumentar, ya que continúan los operativos de búsqueda en la zona. Con estas muertes, ya son 55 los migrantes fallecidos en aguas de Ceuta en lo que va del año, de acuerdo con datos oficiales.

Pedro Sánchez viajará a Ceuta

Frente a la gravedad de la situación, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta para supervisar el operativo desplegado en la frontera.

Durante su visita recorrerá el paso del Tarajal y mantendrá reuniones con representantes de la Guardia Civil, autoridades locales, responsables del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y miembros de Cruz Roja para coordinar la respuesta a la emergencia.

Su presencia reemplaza el viaje que inicialmente iba a realizar el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y se produce luego de que el Gobierno español anunciara el refuerzo de efectivos militares para colaborar con el control fronterizo.

Una presión migratoria creciente

De acuerdo con estimaciones del Gobierno de Ceuta, entre 1.500 y 2.000 personas ingresaron de manera irregular a la ciudad durante los últimos diez días, mientras miles más intentaron cruzar tanto por la valla fronteriza como por vía marítima.

Ante este escenario, España y Marruecos acordaron reforzar la cooperación bilateral para gestionar la crisis migratoria, fortalecer el control de la frontera y acelerar los procedimientos de devolución de quienes ingresaron de forma irregular.