La consulta pública habilitada por el Ministerio de Minería para que los vecinos y organizaciones de Jáchal presenten observaciones al proyecto desató una ola de críticas y preocupación. El geólogo Julián Santiago Maidana, titular del proyecto minero Nuevo Panacán, rompió el silencio y respondió uno por uno los cuestionamientos. En diálogo con DIARIO HUARPE, el profesional despejó dudas sobre el impacto en el agua, explicó el alcance real de la etapa de prospección y aclaró la dimensión jurídica y territorial del emprendimiento. Pero también hablo de la tensión que se generó por la "desinformación".

"Es por desinformación. Se polarizan las posturas entre mineros y antimineros de manera extrema, cuando lo correcto sería contar con opiniones técnicas neutrales en el medio.", afirmó al ser consultado por las críticas.

Respecto a las críticas del párroco de Jáchal, indicó: "Puede debatir sobre teología, pero carece de fundamentos técnicos para opinar sobre procesos mineros o hidrogeológicos".

"Este proyecto es de Julián Maidana, tengo el 100% de la propiedad. Trabajo a través de una empresa familiar llamada San Juan Exploraciones, conformada por mi esposa y por mí. Yo mismo elaboro y presento los informes de impacto ambiental", afirmó.

El proyecto agrupa nueve propiedades mineras —ocho cateos y una manifestación de descubrimiento— que suman 60.785 hectáreas en los distritos Punilla y Huachi. Las solicitudes fueron presentadas entre 2021 y 2024, y no todas han sido otorgadas formalmente. "El Ministerio de Minería se toma su tiempo para analizar y otorgar las concesiones. Lo importante es que, aunque tenga la concesión de algunas de ellas, no puedo ingresar al terreno a realizar ninguna tarea de exploración hasta contar con el informe de impacto ambiental debidamente aprobado", explicó.

Qué minerales busca y por qué eligió esa zona

Maidana explicó que el objetivo de la prospección es identificar indicios de mineralización de cobre, oro, plata, molibdeno y también uranio. "Las solicitudes de cateo se tramitan para explorar minerales de primera y segunda categoría, tanto metalíferos como no metalíferos. Busco determinar la presencia de calizas, baritina o calcita que tengan viabilidad comercial futura", detalló.

El geólogo fundamentó su elección en antecedentes históricos documentados. "Los antecedentes históricos de la cuenca de Huachi confirman la presencia natural de sulfuros, pirita aurífera y mineralización de cobre. Se trata de vetas epitermales de cuarzo con oro y plata, con potencialidad de un depósito de tipo pórfido de cobre, oro, plata y molibdeno", afirmó.

Además, mencionó trabajos previos en la zona: "Entre los años 1956 y 1957, la Comisión Nacional de Energía Atómica detectó prospectos de uranio en la zona, llegando a explotar el yacimiento Cerro Ápero, cuyas minas pertenecen actualmente al IPEM. Hay otras dos minas que pertenecieron a la CNEA que hoy están en manos de privados, una dentro del área del parque de La Ciénaga y otra en la serranía de Guaco".

Prospección

El geólogo explicó que el proyecto se encuentra en la etapa de prospección, la más inicial: "La prospección es equivalente a ir de camping: consiste en caminar por la zona, realizar el mapeo geológico y desplazarse a pie, en animales o utilizando las huellas viales preexistentes. En esta fase inicial de prospección está terminantemente prohibido ingresar equipos pesados al terreno". Y fue contundente: "Está prohibido hacer perforaciones en esta instancia".

El punto más sensible

La preocupación central de los opositores, expresada por el presbítero Gustavo Vaca, la Asamblea Jáchal No Se Toca y vecinos, es el agua. El proyecto se ubica en una zona que se superpone en un 53,6% con la cuenca imbrífera de Huachi, que alimenta el acuífero Pampa del Chañar, la única fuente de agua potable para los 21.000 habitantes de Jáchal.

Maidana fue tajante: "No tiene ninguna implicancia", dijo sobre la etapa de prospección. "Si yo instalara un campamento en cualquier propiedad minera, lo cual legalmente podría hacer, no me convendría porque me manejo de forma privada y estoy solo". Explicó que prefiere "parar en el puesto de algún lugareño, en un camping municipal o alquilar una cabaña para comer allí y viajar diariamente a la zona de trabajo".

El IIA establece que las tareas previstas no requerirán consumo de agua superficial ni generarán modificaciones en caudales o calidad. Tampoco habrá consumo o vertidos sobre el agua subterránea. "No se consume agua en absoluto", afirmó Maidana.

El proyecto Nuevo Panacán se tramita en la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería de San Juan bajo el Expediente N.º 1100-000293-2026.