Chechu Bonelli, Tomás y Mery Garavilla quedaron en el centro de la escena luego de que la modelo se mostrara ilusionada con su nuevo romance tras atravesar un divorcio muy mediatizado y polémico. La conductora y modelo había recuperado la alegría al dar a conocer este vínculo que despertó entusiasmo en su vida sentimental y que parecía marcar una etapa renovada para ella.

Sin embargo, el clima festivo duró poco cuando surgieron averiguaciones sobre el cronograma de esta historia, impulsadas especialmente por Yanina Latorre, quien analizó el entorno y señaló que las fechas no cerraban del todo. A partir de esos datos comenzó a circular la hipótesis de un final poco claro entre Tomás y su expareja, Mery Garavilla, lo que encendió la polémica en redes y medios.

Frente a las versiones, la diseñadora decidió hablar y publicó un extenso mensaje sobre un fondo negro para expresar lo que siente ante la situación que involucra a Bonelli y Badessich. En el inicio de su descargo sostuvo: "Estoy bien, de verdad. Obviamente fue un montón enterarme de determinadas cosas y todavía estoy procesando todo".

Más adelante, Mery explicó que conocer los detalles de este nuevo lazo le generó revuelo pese al tiempo compartido anteriormente y a que cada uno ya seguía su rumbo por separado. Al respecto, afirmó: "Después de ocho años de relación, aunque ya estábamos separados y cada uno había empezado a transitar su camino, hay situaciones que te movilizan y te sorprenden, sobre todo en tan poco tiempo".

Finalmente, la joven eligió poner un freno a mayores declaraciones y agradeció el afecto recibido mientras asimila lo ocurrido. Para cerrar su publicación, escribió: "No tengo mucho más para decir por ahora. Solo quería que supieran que estoy bien, que agradezco muchísimo el amor y que, a veces, una necesita un ratito para acomodar las cosas por dentro".