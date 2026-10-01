"La demanda va a estar acá". La frase es de Matías Baglietto, vicepresidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (Capmin) y director de las empresas proveedoras Pirca-Safety y Minetech, y resume el mensaje que dejó en Emprezar 2026 a las empresas sanjuaninas que buscan insertarse en la cadena de valor minera. Para el dirigente, la expansión de los proyectos de cobre abre una oportunidad inédita, pero el desafío pasa por prepararse y animarse a invertir.

"Si todas las cosas se dan como parece que se van a dar, con inversiones muy grandes y con un mundo que necesita cobre, San Juan tiene el cobre y la demanda va a estar acá. Eso es muy auspicioso porque es una demanda intensiva y de muchos años. Eso permite poder proyectar", afirmó en diálogo con DIARIO HUARPE durante el encuentro organizado por la Unión Industrial de San Juan.

El vicepresidente de CAPMIN sostuvo que ese escenario genera condiciones para que las empresas locales evalúen cómo incorporarse a la cadena de valor. "Hay que arriesgar, hay que animarse y hay que ver con qué producto o servicio uno puede insertarse en lo que es la minería", señaló.

Consultado sobre la Ley de Desarrollo Local Minero impulsada por el Gobierno provincial, consideró que el objetivo es positivo, aunque remarcó que la competitividad será determinante. "A mí me parece que cuidar el empleo sanjuanino es lo que tienen que hacer los sanjuaninos. Lo que hay que hacer es trabajar en capacitar a las empresas sanjuaninas para que puedan proveerle a la minería", indicó.

En ese sentido, consideró que la participación local debería ubicarse entre el 60% y el 80%, aunque advirtió que ese proceso no será inmediato. "¿Se puede hacer un día para el otro? No. Es un proceso que lleva tiempo, pero hay que encararlo", afirmó. También cuestionó el esquema del RIGI: "El RIGI también tiene porcentaje de compre local, aunque mucho más bajo del 20%, algo que a nosotros no nos gusta".

Por su parte, Rodolfo Ovalles, gerente Legal y de Asuntos Institucionales del Proyecto Los Azules, coincidió en la necesidad de que las empresas locales den el paso. "Los sanjuaninos tenemos que atrevernos", sostuvo en diálogo con DIARIO HUARPE. Y agregó: "No tenemos que pensar solo en una mina, sino en el ecosistema minero". Para Ovalles, la clave está en que cada empresa encuentre su lugar: "La clave del proveedor es entender dónde puede insertarse en la cadena de valor".

Rodolfo Ovalles, gerente Legal y de Asuntos Institucionales del Proyecto Los Azules (McEwen Copper). (Foto: DIARIO HUARPE)

Leonardo De la Vega, presidente de la Unión Industrial de San Juan, señaló a este medio que "Hoy la industria minera es la que mueve todos los intereses y el entusiasmo, no solamente acá en la provincia, sino en todo el país, porque estamos recibiendo permanentemente llamados de empresas y de cámaras para poder vincularse", afirmó. Y reconoció el doble desafío que enfrentan las pymes: "Somos conscientes de que toda la industria, en sus distintas maneras y en la cadena de valor que le toca, tiene que ir adaptándose y mejorar las competencias para poder cumplir con los estándares que requiere la minería".

Leonardo De la Vega, presidente de la Unión Industrial de San Juan. (Foto: DIARIO HUARPE)

Para De la Vega, la salida es colectiva: "Solo necesitamos apoyarnos entre nosotros para encontrar cuáles son esas demandas y cómo las vamos a solucionar".