Esteban Ábalos, entrenador de la Selección Argentina Sub 19, analizó la derrota por 6-1 frente a España en la segunda fecha del Mundial y aseguró que el resultado no significa que el equipo haya hecho todo mal.

“Primero, no es que hicimos todo mal en el partido. Realmente, bueno, no se dio”, sostuvo el técnico con DIARIO HUARPE, quien reconoció que Argentina fue detrás del resultado y que España consiguió ampliar la diferencia.

Ábalos también cuestionó algunas decisiones arbitrales y señaló que el seleccionado jugó durante mucho tiempo con un jugador menos. Sin embargo, destacó el desempeño del rival.

“No comparto algunas de las decisiones, pero, bueno, realmente felicitar a España. Nos ganó bien, supo aprovechar nuestros errores”, expresó.

La confianza está puesta en el equipo

El entrenador remarcó que todavía queda competencia por delante y que la derrota no fue en una instancia eliminatoria.

“Hay que seguir trabajando y mejorar. No es un partido eliminatorio. Así que, bueno, vamos a seguir confiando en el equipo, en los chicos, y tratar de sacar adelante los próximos partidos”, afirmó.

En ese sentido, Ábalos explicó que el hockey mundial tiene un alto nivel de paridad y que los errores pueden terminar siendo determinantes.

“El hockey es así. Uno no puede pretender venir a un mundial y no sufrir. O no ganar ajustado, o no perder algún partido. Realmente es muy parejo el nivel, muy competitivo”, señaló.

Y agregó: “Cuando uno comete algunos errores, o no aprovecha algunas oportunidades, después las va a sacar. Así que, bueno, creo que es un poquito lo que pasó hoy”.

Primero recuperar y después pensar en Italia

Respecto del trabajo para el próximo encuentro, Ábalos pidió tranquilidad y explicó que el primer objetivo será recuperar físicamente al plantel.

“Levanta, vamos primero. Nos vamos a ocupar de la cuestión física. Después vamos a preparar el partido. Tranquilos, muy tranquilos”, aseguró.

Argentina enfrentará a Italia este martes 6 de octubre desde las 10:00 por la tercera fecha del Mundial Sub 19.