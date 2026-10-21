¿Hay tensión con Marcelo Tinelli? Guillermina Valdes y una tajante frase

Guillermina Valdes rompió el silencio sobre la relación actual que mantiene con Marcelo Tinelli a cuatro años de su separación definitiva. La empresaria explicó que, si bien intentan sostener un trato cordial por el bienestar del pequeño Lorenzo, el vínculo atraviesa momentos de complejidad debido a las distintas miradas que ambos tienen sobre la educación y los límites.

Al ser consultada por los medios sobre su presente, Guillermina Valdes manifestó: "Estoy más madura, más grande. Ahora hablo más porque perdí muchos miedos que tenía. Entendí la vida privada tiene un valor y cuanto más la puedas cuidar, mejor". Esta declaración marcó la postura firme que sostiene actualmente frente a los micrófonos.

Respecto a la altísima exposición mediática que tuvieron sus parejas a lo largo del tiempo, Guillermina Valdes aseguró: "Si vas a luchas contra la corriente y respondiendo todo lo que se dice de vos, es agotador. Llega un momento en el que se sabe la verdad". Sus palabras reflejaron el desgaste que vivió en etapas anteriores.

Al profundizar sobre los años compartidos en pareja junto a Marcelo Tinelli, la modelo reconoció: "No fue tan fácil estar en pareja con él pero había mucho amor. Era amoroso conmigo y con mis hijos, fue un vínculo sano y lindo pero en algún momento, no se pudo más". De este modo, rememoró el fin de la relación.

En relación al presente cotidiano y al rol de padres de Lorenzo, Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli chocan seguido por sus filosofías de vida. "Tenemos un hijo chico y arreglamos cosas por y para él. Lo que pasa es que somos muy diferentes en la forma de pensar la crianza de Lolo. Es un remar constante", confesó la diseñadora.

La tensión entre Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli alcanzó un punto máximo durante la grabación de la segunda temporada del reality Los Tinelli. El conductor pretendía sumar a todos sus herederos al proyecto, mientras que ella se opuso firmemente a exhibir al menor. Finalmente, el pequeño no formó parte de la emisión.

Aquel conflicto legal y mediático por el reality reveló posturas irreconciliables respecto a la imagen pública de los niños. Guillermina Valdes ya había expresado su postura en el programa de Mirtha Legrand: “Siempre el desencuentro que tuve con Marcelo fue la sobreexposición de los hijos. Yo nunca quise que Lorenzo participara porque me parece que estamos en un momento en donde no sabemos las consecuencias que van a tener estos niños que están con un tercer brazo que es el celular”.