La muerte de Hayden Panettiere generó conmoción en Hollywood y abrió numerosos interrogantes sobre sus últimos días. La actriz de 36 años fue encontrada inconsciente el domingo en un complejo de departamentos de Greenville, Carolina del Sur, y los equipos de emergencia intentaron reanimarla antes de confirmar su fallecimiento.

Según un informe policial, Brian Hickerson, novio intermitente de Panettiere, y su hermano Zach estaban en el departamento cuando llegaron las autoridades. La causa oficial de muerte todavía no fue determinada y la investigación continúa. La autopsia no detectó signos de traumatismo y las autoridades indicaron que no sospechan de una muerte violenta.

En medio de las dudas, Lesley Vogel, la madre de la actriz, habló con NBC News y señaló directamente a Hickerson. La mujer aseguró que su familia llevaba tiempo intentando mantenerlo alejado de Hayden y cuestionó que estuviera junto a ella cuando murió.

“Esta persona que formaba parte de su vida y de la que llevábamos bastante tiempo intentando deshacernos estaba con ella cuando murió”, expresó Vogel, quien identificó al hombre como Brian Hickerson.

La relación conflictiva con Brian Hickerson

Hickerson y Panettiere mantuvieron durante años una relación marcada por conflictos y denuncias de violencia doméstica. El hombre había sido condenado por un caso relacionado con una agresión contra la actriz y, pese a los antecedentes, ambos volvieron a mantener contacto.

La presencia de Hickerson en el departamento al momento de la muerte volvió a poner el vínculo bajo la lupa. De acuerdo con el reporte policial, también estaba allí su hermano Zach. En el lugar se encontraron además rastros de Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis.

La investigación, de todos modos, todavía no estableció que Hickerson haya tenido responsabilidad en la muerte de la actriz. Las autoridades continúan trabajando para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La última conversación entre madre e hija

Vogel también contó que su relación con Hayden se había deteriorado durante los últimos años. Según relató, ambas estaban distanciadas y la última conversación que mantuvieron fue en octubre de 2025.

La madre de la actriz reconoció el dolor por esa distancia y aseguró que encuentra cierto consuelo al pensar que Hayden ahora está junto a su hermano Jansen, quien murió en 2023 a los 28 años por problemas cardíacos.

La relación entre Hayden y su madre había quedado marcada por fuertes diferencias. En sus memorias, publicadas en 2026, la actriz había contado aspectos conflictivos de su infancia y de la relación profesional que mantuvo con Vogel, quien también fue su representante.

Qué se sabe sobre la muerte de Hayden Panettiere

Panettiere fue hallada sin vida el domingo 16 de agosto. Un reporte de emergencia mencionó un posible paro cardíaco y una sobredosis, aunque la causa oficial todavía no fue confirmada.

La actriz había hablado públicamente en los últimos años sobre sus problemas de adicción y las dificultades personales que atravesó. También había sufrido la muerte de su hermano Jansen, un golpe que afectó profundamente a su vida.

Reconocida desde muy joven, Panettiere alcanzó popularidad internacional por interpretar a Claire Bennet en “Heroes” y a Juliette Barnes en “Nashville”. También participó en películas como “Scream 4” y “Remember the Titans”.

Mientras avanza la investigación, las declaraciones de su madre volvieron a poner el foco sobre Brian Hickerson y sobre los últimos momentos de la actriz, aunque todavía no existen conclusiones oficiales sobre las circunstancias exactas de su muerte.